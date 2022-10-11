https://sputnikarabic.ae/20221011/ريابكوف-الصدام-المباشر-مع-الولايات-المتحدة-وحلف-شمال-الأطلسي-لا-يصب-في-مصلحة-موسكو--1068868247.html
ريابكوف: الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يصب في مصلحة موسكو
ريابكوف: الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يصب في مصلحة موسكو
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، واشنطن والعواصم الغربية من خطر التصعيد غير المنضبط، مؤكدا تورط الولايات المتحدة وأوروبا في الصراع حول أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T04:52+0000
2022-10-11T04:52+0000
2022-10-11T04:58+0000
روسيا
سيرغي ريابكوف
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وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة روسيا. ونحذر ونأمل أن تدرك واشنطن والعواصم الغربية الأخرى خطورة التصعيد غير المنضبط".وأضاف في الوقت نفسه أن موسكو تلاحظ بأسف أن "المساعدة المستمرة على نطاق واسع لكييف، وتدريب أفراد من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على أراضي دول التحالف، وتوفير المعلومات الاستخبارية، وصور الأقمار الصناعية في الوقت الفعلي، حتى تحديد أهداف ضربات المدفعية والتخطيط لعمليات القوات المسلحة لأوكرانيا، تزيد من مشاركة الدول الغربية في الصراع إلى جانب نظام كييف"، بينما تسمع دعوات من" قادة من مختلف المستويات في الولايات المتحدة وأوروبا "لهزيمة" بلادنا" في ساحة المعركة".وأشار ريابكوف: "ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة غير المتكافئة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي ريابكوف
ريابكوف: الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يصب في مصلحة موسكو
04:52 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 04:58 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، واشنطن والعواصم الغربية من خطر التصعيد غير المنضبط، مؤكدا تورط الولايات المتحدة وأوروبا في الصراع حول أوكرانيا.
وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة روسيا. ونحذر ونأمل أن تدرك واشنطن والعواصم الغربية الأخرى خطورة التصعيد غير المنضبط".
وأضاف في الوقت نفسه أن موسكو تلاحظ بأسف أن "المساعدة المستمرة على نطاق واسع لكييف، وتدريب أفراد من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على أراضي دول التحالف، وتوفير المعلومات الاستخبارية، وصور الأقمار الصناعية في الوقت الفعلي، حتى تحديد أهداف ضربات المدفعية والتخطيط لعمليات القوات المسلحة لأوكرانيا، تزيد من مشاركة الدول الغربية في الصراع إلى جانب نظام كييف"، بينما تسمع دعوات من" قادة من مختلف المستويات في الولايات المتحدة وأوروبا "لهزيمة" بلادنا" في ساحة المعركة".
وأشار ريابكوف: "ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة غير المتكافئة".