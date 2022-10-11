https://sputnikarabic.ae/20221011/زعيم-المجلس-العسكري-في-مالي-يتسلم-مسودة-الدستور-الجديد-1068915961.html
زعيم المجلس العسكري في مالي يتسلم مسودة الدستور الجديد
زعيم المجلس العسكري في مالي يتسلم مسودة الدستور الجديد
تلقى أسيمي غويتا، زعيم المجلس العسكري في مالي، مسودة الدستور الجديد، اليوم الثلاثاء، وهو ما يعد جزءا أساسيا من محاولة الجيش للاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2024. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T20:45+0000
2022-10-11T20:45+0000
2022-10-11T20:45+0000
أخبار مالي
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ولم يتم إعلان نص "المسودة الأولية للدستور"، ووصلت بعد شهرين من موعدها الأصلي، لكن فوسيني سماكي رئيس اللجنة المكلفة بكتابتها قال إن الموعد النهائي كان قد تم تمديده.وحذر فوسيني سماكي غويتا من أن "أي دستور سيكون عرضة للتحديات والنقد والجدل"، حسبما جاء في بيان لما يسمى بالرئاسة الانتقالية.تشير السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش الذي استولى على السلطة في أغسطس/ اب 2020، إلى أن صياغة دستور جديد هو أحد الإصلاحات من أجل "إعادة تأسيس" الدولة.وأعلنت السلطات تشكيل اللجنة في يونيو/ حزيران بعد تمديد الحكم العسكري حتى 2024 وقالت إن الدستور سيخضع لاستفتاء في مارس/ اذار 2023.وتعهد الجيش تحت ضغوط بإجراء انتخابات في فبراير 2024 وتسليم السلطة في مارس من نفس العام.
https://sputnikarabic.ae/20220916/مالي-تحذر-ساحل-العاج-من-استغلال-إيكواس-لإخلاء-مسؤوليتها-في-قضية-الجنود-المرتزقة-1067818364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
زعيم المجلس العسكري في مالي يتسلم مسودة الدستور الجديد
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تلقى أسيمي غويتا، زعيم المجلس العسكري في مالي، مسودة الدستور الجديد، اليوم الثلاثاء، وهو ما يعد جزءا أساسيا من محاولة الجيش للاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2024.
ولم يتم إعلان نص "المسودة الأولية للدستور"، ووصلت بعد شهرين من موعدها الأصلي، لكن فوسيني سماكي رئيس اللجنة المكلفة بكتابتها قال إن الموعد النهائي كان قد تم تمديده.
وحذر فوسيني سماكي غويتا من أن "أي دستور سيكون عرضة للتحديات والنقد والجدل"، حسبما جاء في بيان لما يسمى بالرئاسة الانتقالية.
تشير السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش
الذي استولى على السلطة في أغسطس/ اب 2020، إلى أن صياغة دستور جديد هو أحد الإصلاحات من أجل "إعادة تأسيس" الدولة.
وأعلنت السلطات تشكيل اللجنة في يونيو/ حزيران بعد تمديد الحكم العسكري حتى 2024 وقالت إن الدستور سيخضع لاستفتاء في مارس/ اذار 2023.
وتعهد الجيش تحت ضغوط بإجراء انتخابات في فبراير 2024 وتسليم السلطة في مارس من نفس العام.