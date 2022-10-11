https://sputnikarabic.ae/20221011/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-المياه-قبالة-سواحل-تايوان-1068867310.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب المياه قبالة سواحل تايوان
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب المياه قبالة سواحل تايوان
قال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المياه قبالة محافظة هوالين بشرقي تايوان (الصين) في الساعة 3:24 من صباح اليوم... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T01:29+0000
2022-10-11T01:29+0000
2022-10-11T01:30+0000
أخبار تايوان
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وتم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 23.93 درجة شمالا وخط طول 122.26 درجة شرقا.وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، وفقا لوكالة شينخوا.وأكدت وسائل إعلام غربية، أن الزلزال هز المباني في العاصمة التايوانية تايبيه، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الصين-تنتقد-تصريحات-تايوان-وتقول-إنها-تواطأت-مع-قوى-خارجية-للقيام-بأعمال-استفزازية-1068867150.html
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أخبار تايوان
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب المياه قبالة سواحل تايوان
01:29 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 01:30 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
قال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المياه قبالة محافظة هوالين بشرقي تايوان (الصين) في الساعة 3:24 من صباح اليوم الثلاثاء.
وتم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 23.93 درجة شمالا وخط طول 122.26 درجة شرقا.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا
، وفقا لوكالة شينخوا.
وأكدت وسائل إعلام غربية، أن الزلزال هز المباني في العاصمة التايوانية تايبيه، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.