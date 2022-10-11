عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/زيلينسكي-يؤكد-أمام-قمة-مجموعة-السبع-أن-أوكرانيا-لا-تخطط-لعمليات-عسكرية-ضد-بيلاروسيا-1068901355.html
زيلينسكي يؤكد أمام قمة "مجموعة السبع" أن أوكرانيا لا تخطط لعمليات عسكرية ضد بيلاروسيا
زيلينسكي يؤكد أمام قمة "مجموعة السبع" أن أوكرانيا لا تخطط لعمليات عسكرية ضد بيلاروسيا
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:00+0000
2022-10-11T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
قوات أممية
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في كلمته أمام قمة "مجموعة السبع" التي تعقد في صيغة افتراضية: "أوكرانيا لم تخطط، ولا تخطط لتدابير عسكرية ضد بيلاروسيا، ما يهمنا هو استعادة سلامة أراضينا".واقترح زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، "من أجل إزالة هذا الاستفزاز تماما، هذه الروايات التي سمعت من (الرئيس البيلاروسي ألكسندر- محرر) لوكاشينكو، نقدم حلنا الخاص: يمكن نشر بعثة من المراقبين الدوليين على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، يمكن لدبلوماسيينا صياغة الصيغة. أطلب من مجموعة السبعة دعم مبادرتنا".وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-تحذير-تلقته-بيلاروسيا-بشأن-هجوم-وشيك-من-أراضي-أوكرانيا-1068824968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, قوات أممية, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار أوكرانيا, قوات أممية, أخبار بيلاروسيا اليوم

زيلينسكي يؤكد أمام قمة "مجموعة السبع" أن أوكرانيا لا تخطط لعمليات عسكرية ضد بيلاروسيا

15:00 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
تابعنا عبرTelegram
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في كلمته أمام قمة "مجموعة السبع" التي تعقد في صيغة افتراضية: "أوكرانيا لم تخطط، ولا تخطط لتدابير عسكرية ضد بيلاروسيا، ما يهمنا هو استعادة سلامة أراضينا".
واقترح زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، "من أجل إزالة هذا الاستفزاز تماما، هذه الروايات التي سمعت من (الرئيس البيلاروسي ألكسندر- محرر) لوكاشينكو، نقدم حلنا الخاص: يمكن نشر بعثة من المراقبين الدوليين على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، يمكن لدبلوماسيينا صياغة الصيغة. أطلب من مجموعة السبعة دعم مبادرتنا".
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس الإثنين، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
لوكاشينكو يعلن عن تحذير تلقته بيلاروسيا بشأن هجوم وشيك من أراضي أوكرانيا
أمس, 09:20 GMT
وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала