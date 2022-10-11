https://sputnikarabic.ae/20221011/زيلينسكي-يؤكد-أمام-قمة-مجموعة-السبع-أن-أوكرانيا-لا-تخطط-لعمليات-عسكرية-ضد-بيلاروسيا-1068901355.html
زيلينسكي يؤكد أمام قمة "مجموعة السبع" أن أوكرانيا لا تخطط لعمليات عسكرية ضد بيلاروسيا
زيلينسكي يؤكد أمام قمة "مجموعة السبع" أن أوكرانيا لا تخطط لعمليات عسكرية ضد بيلاروسيا
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:00+0000
2022-10-11T15:00+0000
2022-10-11T15:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في كلمته أمام قمة "مجموعة السبع" التي تعقد في صيغة افتراضية: "أوكرانيا لم تخطط، ولا تخطط لتدابير عسكرية ضد بيلاروسيا، ما يهمنا هو استعادة سلامة أراضينا".واقترح زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، "من أجل إزالة هذا الاستفزاز تماما، هذه الروايات التي سمعت من (الرئيس البيلاروسي ألكسندر- محرر) لوكاشينكو، نقدم حلنا الخاص: يمكن نشر بعثة من المراقبين الدوليين على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، يمكن لدبلوماسيينا صياغة الصيغة. أطلب من مجموعة السبعة دعم مبادرتنا".وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-تحذير-تلقته-بيلاروسيا-بشأن-هجوم-وشيك-من-أراضي-أوكرانيا-1068824968.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, قوات أممية, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار أوكرانيا, قوات أممية, أخبار بيلاروسيا اليوم
زيلينسكي يؤكد أمام قمة "مجموعة السبع" أن أوكرانيا لا تخطط لعمليات عسكرية ضد بيلاروسيا
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في كلمته أمام قمة "مجموعة السبع" التي تعقد في صيغة افتراضية: "أوكرانيا لم تخطط، ولا تخطط لتدابير عسكرية ضد بيلاروسيا، ما يهمنا هو استعادة سلامة أراضينا".
واقترح زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، "من أجل إزالة هذا الاستفزاز تماما، هذه الروايات التي سمعت من (الرئيس البيلاروسي ألكسندر- محرر) لوكاشينكو، نقدم حلنا الخاص: يمكن نشر بعثة من المراقبين الدوليين على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا لمراقبة الوضع الأمني، يمكن لدبلوماسيينا صياغة الصيغة. أطلب من مجموعة السبعة دعم مبادرتنا".
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس الإثنين، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.
وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.