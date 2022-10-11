https://sputnikarabic.ae/20221011/سامسونغ-بصدد-الإعلان-عن-هاتف-جديد-في-21-أكتوبر-1068914919.html

"سامسونغ" بصدد الإعلان عن هاتف جديد في 21 أكتوبر

"سامسونغ" بصدد الإعلان عن هاتف جديد في 21 أكتوبر

تستعد شركة "سامسونغ" للكشف عن هاتف W23 5G، في 21 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي في الصين. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T20:08+0000

2022-10-11T20:08+0000

2022-10-11T20:08+0000

شركة سامسونج

منوعات

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وحسب موقع "gsmarena"، لم تفصح "سامسونغ" عن أي شيء بخصوص W23 5G حتى الآن.وذكر الموقع أن هاتف W22 5G كان إصدارا مخصصا من Galaxy Z Fold3 5G للسوق الصينية، فمن الوارد أن يكون W23 5G أيضا إصدارا مخصصا من Galaxy Z Fold4 للصين.وكشف ملصق تم تسريبه أن سامسونغ ستطلق W23 Flip، الذي من المحتمل أن يكون إصدارا مخصصا لـ Galaxy Z Flip4 للصين.وأوضح الموقع أنه سيتم بيع كل من W23 5G وW23 Flip عبر شركة "تشاينا تيليكوم".ووفقا للموقع، سيتم الإعلان عن أسعار مجموعة W23 ومدى توفرها يوم الجمعة المقبل.

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