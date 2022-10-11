https://sputnikarabic.ae/20221011/سفير-عمان-بالقاهرة-يتحدث-عن-انطلاقة-نوعية-في-العلاقات-مع-روسيا-1068910803.html
سفير عمان بالقاهرة يتحدث عن "انطلاقة نوعية" في العلاقات مع روسيا
سفير عمان بالقاهرة يتحدث عن "انطلاقة نوعية" في العلاقات مع روسيا
قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا وبلاده قد تشهد انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T19:05+0000
2022-10-11T19:05+0000
2022-10-11T19:05+0000
روسيا
سلطنة عمان
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "العلاقات بين البلدين جيدة منذ البداية، وفي وقتنا الحاضر هناك خطوات للإعفاء من التأشيرات بين البلدين، حيث جرى التوقيع عليها وننتظر المصادقة النهائية".وتابع: "كما نتوقع خلال الفترة المقبلة انطلاقة نوعية ومميزة (في العلاقات بين البلدين)، وأؤكد أيضا أن علاقة السلطنة مع جميع دول العالم مبنية على الاحترام والتقدير".واستطرد: "ضمن محطات تعزيز هذه العلاقة أيضا، كانت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا العام ولقاءه بجلالة السلطان ومسؤولين في عمان، والتي تدفع بالعلاقات للأمام من حيث التعاون التجاري والاقتصادي ومجالات أخرى بين البلدين".أما على المستوى السياحي فمن المتوقع أن ترتفع أعداد السياح الروس إلى السلطنة، خاصة بعد تراجع جائحة كورونا وعودة الطيران الذي توقف في وقت سابق بسببها، وفقا للسفير.
https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-وسلطنة-عمان-تبحثان-تعزيز-تبادل-المنتجات-الزراعية-والحيوانية-1066535618.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلطنة عمان
سفير عمان بالقاهرة يتحدث عن "انطلاقة نوعية" في العلاقات مع روسيا
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قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا وبلاده قد تشهد انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك
": "العلاقات بين البلدين جيدة منذ البداية، وفي وقتنا الحاضر هناك خطوات للإعفاء من التأشيرات بين البلدين، حيث جرى التوقيع عليها وننتظر المصادقة النهائية".
وتابع: "كما نتوقع خلال الفترة المقبلة انطلاقة نوعية ومميزة
(في العلاقات بين البلدين)، وأؤكد أيضا أن علاقة السلطنة مع جميع دول العالم مبنية على الاحترام والتقدير".
واستطرد: "ضمن محطات تعزيز هذه العلاقة أيضا، كانت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا العام ولقاءه بجلالة السلطان ومسؤولين في عمان، والتي تدفع بالعلاقات للأمام من حيث التعاون التجاري والاقتصادي ومجالات أخرى بين البلدين".
أما على المستوى السياحي فمن المتوقع أن ترتفع أعداد السياح الروس إلى السلطنة، خاصة بعد تراجع جائحة كورونا وعودة الطيران الذي توقف في وقت سابق بسببها، وفقا للسفير.