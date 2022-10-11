https://sputnikarabic.ae/20221011/سيناتور-أمريكي-بارز-يهاجم-السعودية-ويدعو-إلى-تجميد-التعاون-معها-1068882954.html
سيناتور أمريكي بارز يهاجم السعودية ويدعو إلى "تجميد" التعاون معها
سيناتور أمريكي بارز يهاجم السعودية ويدعو إلى "تجميد" التعاون معها
دعا السيناتور الديمقراطي البارز، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:11+0000
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وقال مينينديز في بيان: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع السعودية بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة".وأضاف: "بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. طفح الكيل"، متهما المملكة بالمساعدة في تمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة، بعد أن أعلنت مجموعة "أوبك+" الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط.ودعا مينينديز إلى اتخاذ إجراءات حادة، في مؤشر على تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية.ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وقفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع، وذلك بعد يومين من خفض "أوبك+" إنتاجها، قبل أن تتراجع يوم الاثنين وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل.
https://sputnikarabic.ae/20221010/خبير-عسكري-سعودي-يستبعد-وقف-الدعم-العسكري-الأمريكي-ويعتبرها-دعوات-لأغراض-انتخابية-1068831268.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور أمريكي بارز يهاجم السعودية ويدعو إلى "تجميد" التعاون معها
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دعا السيناتور الديمقراطي البارز، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة.
وقال مينينديز في بيان: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع السعودية بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة".
وأضاف: "بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. طفح الكيل"، متهما المملكة بالمساعدة في تمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة، بعد أن أعلنت مجموعة "أوبك+" الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط.
ودعا مينينديز إلى اتخاذ إجراءات حادة، في مؤشر على تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية.
ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
وقفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع، وذلك بعد يومين من خفض "أوبك+" إنتاجها، قبل أن تتراجع يوم الاثنين وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل.