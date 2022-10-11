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سيناتور أمريكي يقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لوقف بيع الأسلحة للسعودية
https://sputnikarabic.ae/20221011/سيناتور-أمريكي-يقدم-مشروع-قرار-وقف-تصدير-الأسلحة-إلى-السعودية-في-مجلس-الشيوخ-1068909839.html
سيناتور أمريكي يقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لوقف بيع الأسلحة للسعودية
سيناتور أمريكي يقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لوقف بيع الأسلحة للسعودية
قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T18:42+0000
2022-10-11T18:57+0000
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وجاء في مشروع القانون الذي نشره بلومنتال عبر موقعه على الإنترنت: "تعليق مؤقت لمدة عام واحد للمبيعات العسكرية التجارية والأجنبية المباشرة للمملكة العربية السعودية للأسلحة والذخيرة".وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في 11 أكنوبر/ تشرين الأول أنها بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دعمت قرار مجموعة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط.ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها مع المملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.وأضاف: "أعتقد أن الرئيس كان واضحًا جدًا في أن هذه علاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة لأن نكون مستعدين لإعادة النظر، وبالتأكيد في ضوء قرار أوبك، أعتقد أن هذا هو وقته".
https://sputnikarabic.ae/20221009/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-قرار-أوبك--غير-مفيد-وغير-حكيم-للعالم-1068800903.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

سيناتور أمريكي يقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لوقف بيع الأسلحة للسعودية

18:42 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 18:57 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Эдуард Песов
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قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.
وجاء في مشروع القانون الذي نشره بلومنتال عبر موقعه على الإنترنت: "تعليق مؤقت لمدة عام واحد للمبيعات العسكرية التجارية والأجنبية المباشرة للمملكة العربية السعودية للأسلحة والذخيرة".
وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في 11 أكنوبر/ تشرين الأول أنها بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دعمت قرار مجموعة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط.
ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
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وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها مع المملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
وأضاف: "أعتقد أن الرئيس كان واضحًا جدًا في أن هذه علاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة لأن نكون مستعدين لإعادة النظر، وبالتأكيد في ضوء قرار أوبك، أعتقد أن هذا هو وقته".
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