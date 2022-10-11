https://sputnikarabic.ae/20221011/شركات-الطاقة-في-ألمانيا-ترفع-أسعار-الغاز-لزبائنها-1068895343.html
شركات الطاقة في ألمانيا ترفع أسعار الغاز لزبائنها
شركات الطاقة في ألمانيا ترفع أسعار الغاز لزبائنها
قامت إحدى كبرى الشركات المنتجة للكهرباء، شركة ENBW AG في ألمانيا، برفع أسعار إمدادات الطاقة الأساسية للمستهلكين المنزليين في البلاد دفعة واحدة بنسبة 38%. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:21+0000
2022-10-11T14:21+0000
2022-10-11T14:21+0000
أخبار ألمانيا
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وأوضحت الشركة أن سبب هذه الزيادة لارتفاع سعر شراء مواد الطاقة خمس مرات، بحسب ما نشرته صحيفة "شبيغل" الألمانية.في الوقت نفسه، تؤكد الشركة أن تكاليف شراء الغاز بسبب الوضع في أوكرانيا لا تزال مرتفعة، فقد زاد متوسط السعر في الأسواق الرئيسية هذا العام خمس مرات، وأحيانا عشر مرات. ومع ذلك، يلاحظ أنه حتى بعد زيادة أسعار الشركة، لا تزال أسعار الغاز أقل من متوسط السوق.ووفقا للصحيفة، يجب على الأسرة التي يبلغ استهلاكها السنوي 20000 كيلوواط / ساعة أن تُحسب بتكلفة إضافية تبلغ حوالي 64 يورو شهريًا.في الوقت نفسه، ذكرت الشركة أنها مستعدة للنظر في مقترحات لتخفيف الزيادة في أسعار الطاقة من لجنة الخبراء الفيدرالية. وقالت الشركة للصحيفة: "بمجرد صياغة مقترحات التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة من لجنة خبراء شكلتها الحكومة الفيدرالية بشكل ملموس وتكريسها في القانون، ستأخذها الشركة في الاعتبار عند التسعير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
شركات الطاقة في ألمانيا ترفع أسعار الغاز لزبائنها
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قامت إحدى كبرى الشركات المنتجة للكهرباء، شركة ENBW AG في ألمانيا، برفع أسعار إمدادات الطاقة الأساسية للمستهلكين المنزليين في البلاد دفعة واحدة بنسبة 38%.
وأوضحت الشركة أن سبب هذه الزيادة لارتفاع سعر شراء مواد الطاقة خمس مرات، بحسب ما نشرته صحيفة "شبيغل" الألمانية.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد بضعة أشهر من آخر زيادة كبيرة للأسعار، رفعت الشركة أسعار الغاز بشكل حاد، وبحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول، سترتفع الأسعار بمعدل 38٪، مع الزيادة الأخيرة في يوليو، كانت الزيادة حوالي 35٪.
في الوقت نفسه، تؤكد الشركة أن تكاليف شراء الغاز بسبب الوضع في أوكرانيا لا تزال مرتفعة، فقد زاد متوسط السعر في الأسواق الرئيسية هذا العام خمس مرات، وأحيانا عشر مرات. ومع ذلك، يلاحظ أنه حتى بعد زيادة أسعار الشركة، لا تزال أسعار الغاز أقل من متوسط السوق.
ووفقا للصحيفة، يجب على الأسرة التي يبلغ استهلاكها السنوي 20000 كيلوواط / ساعة أن تُحسب بتكلفة إضافية تبلغ حوالي 64 يورو شهريًا.
في الوقت نفسه، ذكرت الشركة
أنها مستعدة للنظر في مقترحات لتخفيف الزيادة في أسعار الطاقة من لجنة الخبراء الفيدرالية.
وقالت الشركة للصحيفة: "بمجرد صياغة مقترحات التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة من لجنة خبراء شكلتها الحكومة الفيدرالية بشكل ملموس وتكريسها في القانون، ستأخذها الشركة في الاعتبار عند التسعير".