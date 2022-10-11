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https://sputnikarabic.ae/20221011/شركة-بروموبوت-الروسية-تستعرض-روبوتا-يحاكي-التعابير-البشرية-في-الإمارات-1068890538.html
شركة "بروموبوت" الروسية تستعرض روبوتا يحاكي التعابير البشرية في الإمارات
شركة "بروموبوت" الروسية تستعرض روبوتا يحاكي التعابير البشرية في الإمارات
قدمت الشركة الروسية المصنعة للروبوتات "بروموبوت"، في معرض "جيتكس 2022" الدولي للتكنولوجيا الفائقة في الإمارات العربية المتحدة ، نسخة جديدة من الرجل الآلي... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:57+0000
2022-10-11T12:57+0000
روسيا
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وأوضح مركز التصدير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: أنه "يقلد المشاعر البشرية، يمكنه تحريك عينيه وحاجبيه وشفتيه وعضلات أخرى والتواصل والإجابة على الأسئلة".ووفقًا لمبتكري الروبوت، هناك طلب كثيف على الرجل الآليفي الشرق الأوسط، وسيجتذب معرض جيتكس 2022 شركاء جدد.وقال أوليغ كيفوكورتسيف مدير قسم التطوير في "بروموبوت": "منذ عام 2015 ، نعمل على تطوير أنظمة الحوار وأدوات الاتصال بين الرجل الآلي والإنسان، وفي سياق عملنا، غالبًا ما تلقينا طلبات من البنوك وتجار التجزئة الكبار والمؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة لاستخدام منتجنا للتواصل على الإنترنت مع المستخدمين".وفقًا للمطورين، يمكن أن يكون الروبوت مفيدًا للمستخدمين من كبار السن لغرض العناية والترفيه، وتتيح لك منصة الحوار الخاصة بالروبوت إجراء حوار معه، والذي لا يمكنه فقط الترفيه عن محاور مسن، بل يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون.
https://sputnikarabic.ae/20220116/مقارنة-بسيطة-بين-الروبوتات-العسكرية-الروسية-والأمريكية-1056259595.html
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روسيا

شركة "بروموبوت" الروسية تستعرض روبوتا يحاكي التعابير البشرية في الإمارات

12:57 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Pavel Golovkinروبوت روسي
روبوت روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
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قدمت الشركة الروسية المصنعة للروبوتات "بروموبوت"، في معرض "جيتكس 2022" الدولي للتكنولوجيا الفائقة في الإمارات العربية المتحدة ، نسخة جديدة من الرجل الآلي "روبو-سي" .
وأوضح مركز التصدير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: أنه "يقلد المشاعر البشرية، يمكنه تحريك عينيه وحاجبيه وشفتيه وعضلات أخرى والتواصل والإجابة على الأسئلة".
التكنولوجيا التي طورتها "بروموبوت" بالإضافة إلى تصميمها الحاصل على براءة اختراع، تجعل من الممكن محاكاة أكثر من 600 حركة مختلفة بدقة للإنسان.
ووفقًا لمبتكري الروبوت، هناك طلب كثيف على الرجل الآليفي الشرق الأوسط، وسيجتذب معرض جيتكس 2022 شركاء جدد.
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وقال أوليغ كيفوكورتسيف مدير قسم التطوير في "بروموبوت": "منذ عام 2015 ، نعمل على تطوير أنظمة الحوار وأدوات الاتصال بين الرجل الآلي والإنسان، وفي سياق عملنا، غالبًا ما تلقينا طلبات من البنوك وتجار التجزئة الكبار والمؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة لاستخدام منتجنا للتواصل على الإنترنت مع المستخدمين".

الآن لقد أطلقنا أخيرًا حلا لهذا الاستخدام، واليوم نعمل بنشاط على طرحه في السوق، في الوقت الحالي يخطط بعض مشغلي الاتصالات والعديد من البنوك لاستخدامه (الروبوت).

وفقًا للمطورين، يمكن أن يكون الروبوت مفيدًا للمستخدمين من كبار السن لغرض العناية والترفيه، وتتيح لك منصة الحوار الخاصة بالروبوت إجراء حوار معه، والذي لا يمكنه فقط الترفيه عن محاور مسن، بل يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون.
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