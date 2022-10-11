https://sputnikarabic.ae/20221011/صافرات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-ابن-زايد-في-موسكو-للقاء-بوتين-1068900307.html

صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا... ابن زايد في موسكو للقاء بوتين

صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا... ابن زايد في موسكو للقاء بوتين

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T14:51+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا.. بن زايد في موسكو للقاء بوتين صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا.. بن زايد في موسكو للقاء بوتين

صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في كييفوأبلغت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعتي أوديسا وفينيتسا. كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في كييف، ووفقًا للبيانات الأولية، فقد تم الإعلان عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.في السياق نفسه قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، إن 301 بلدة ومدينة ظلت بدون كهرباء بعد الضربات الصاروخية الروسية على نقاط القيادة العسكرية والبنية التحتية للطاقة والاتصالات.وتأتي هذه الهجمات الروسية ردا على استهداف الجسر المدني الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا والتي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمل الإرهابي محملا أوكرانيا المسئولية ..وقال المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض لعالم سبوتنيك إن روسيا حصرت ردها ومعركتها بصورة رئيسية عن طريق توجيه ضربات لتدمير المؤسسة العسكرية في أوكرانيا ووحداتها ومطاراتها وشبكات اتصالاتها لأن روسيا تحارب لتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد ولحماية الناطقين باللغة الروسية ، ولا تتعامل موسكو مع الشعب الأوكراني على أنه شعب عدو فليست روسيا مثل طبائع الغرب التي تقوم على مبدأ إبادة الأمم وتدميرها، وما سعت اليه روسيا هو تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة لا ناتوية وغير مسلحة، والا تشكل خنجرا مسموما في خاصرة روسيا.وقال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السوري دكتور علاء الأصفري لعالم سبوتنيك إنه في البداية كانت العملية الخاصة لإنقاذ الكثير من الروس المتعرضين للاضطهاد في أوكرانيا، ولكن القيادة الأوكرانية وعلى رأسها زيلينسكي بدعم من الغرب والولايات المتحدة تريد أن تكون رأس حربة في مواجهة الأمن القومي الروسي، واستهداف جسر القرم كان نقطة تحول كبيرة عبر استهداف البنى التحتية الروسية وهو عدوان اضطر روسيا للقيام بأعمال كبيرة للضغط على كييف رغم أنها لم تتعرض للقصف منذ أشهر حيث يريد الغرب تأزيم الوضع أكثر ولا خيار أمام موسكو الآن إلا الضرب الموجع.ابن زايد في موسكو في محاولة لحل الأزمة الأوكرانية، والخارجية الروسية تقول منفتحون على الديبلوماسيةأعلن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن "زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، تأتي ضمن خيارات الدولة السيادية المستقلة".وقال قرقاش، إن الزيارة مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية مع روسيا . وأضاف انه رغم ذلك فإن ما تشهده أزمة أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.في الوقت نفسه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا منفتحة على الدبلوماسية، وذلك في أعقاب ضربات جوية شنها الجيش الروسي على مدن في أوكرانيا، وتعد الأكبر منذ بداية العملية العسكرية في فبراير الماضي.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال الباحث السياسي والاستراتيجي دكتور آصف ملحم إن التقارب العربي الروسي موجود ويحدث منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هناك نوع من النزوع العربي باتجاه روسيا، وقد ظهر ذلك مثلا قبل ذلك عند دخول روسيا على خط الأزمة في سوريا، وهناك دائما وفود مستمرة عربية روسية وهذا بالطبع يزعج الغرب لأن هذا التقارب يهدد مصالحه في منطقة الشرق الأوسط..وأضاف ملحم أن الإمارات ستحاول تشجيع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات وتقوم بدور ناقل لوجهات النظر بين الأطراف عبر محاولة إيجاد صيغ مشتركة مع دول أخرى تسعى لحل هذه الأزمة التي طالت كثيرا..وفد سياسي يتوجه إلى أربيل لحسم الخلاف على رئاسة الجمهورية العراقيةمع دخول الأزمة السياسية العراقية عامها الثاني انتقلت محاولات الاتفاق على موعد لانتخاب رئيسين للبلاد ولحكومتها الى اربيل حيث يجري وفد سياسي يضم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والمرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني والقيادي في الاطار التنسيقي الشيعي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق مباحثات مع القادة الاكراد للاتفاق على مرشح واحد لهم لرئاسة البلاد.ويبحث الوفد مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ومع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني ضرورة إنهاء الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني لخلافاتهما حول المرشح لرئاسة الجمهورية اذ يرشح الاتحاد الرئيس الحالي برهم صالح فيما يرشح الديمقراطي وزير الداخلية في حكومة الاقليم ريبر أحمد خالد ويجب الاتفاق على مرشح واحد قبل نهاية الاسبوع الحالي ، والا فإن القرار سوف يكون للتصويت في البرلمان كما حدث عام 2018 وترك اختيار احدهما الى تصويت نواب البرلمان.وأضاف الساعدي أن مسعود البارزاني قد أبلغ الإطار التنسيقي بعدم رغبته في ترشيح برهم صالح لولاية ثانية وهذه مشكلة في حد ذاته يواجهها الإطار التنسيقي الذي هو حليف لحزب الاتحاد الوطني الكردي في حين أن الأغلبية الكبيرة للمقاعد النيابية في بغداد وأربيل هي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يريد أن يرشح ريبر أحمد على خلفية هذه الأغلبية، لذلك ولحد هذه اللحظة الطريق مسدود ولا توجد بارقة أمل لإيصال مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في بغداد، لكن ربما يأتي الاتفاق قريبا بسبب الضغوط الدولية والإقليمية..الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيقاد" تقول إنها تقترب من تحقيق تسوية "مرضية" لكافة الأطراف في السودانأعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، أنها عقدت اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لبحث كيفية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة"، مشيرةً إلى اقتراب تحقيق تسوية "مرضية" لكافة الأطراف.وطالب الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، بأن ينخرط الجميع في هذه العملية السياسية بروح وطنية.. لإخراج البلاد من هذا النفق وتطبيع علاقات السودان مع محيطة الإقليمي والدولي".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال عبد الوهاب موسى الكاتب والمحلل السياسي السوداني إن صبر الشعب السوداني بدأ ينفد وبالتالي كل الأطراف أصبحت أمام امتحان قاس؛ إما ضرورة الوصول إلى تسوية وتعبر بالبلاد بالفعل، أو أن ينال الجميع لعنة الشعب الذي قام بثورة عظيمة لكنه يراها تهدر.وأضاف موسى أنه بتواصله مع الأطراف التمس من المجلس العسكري برئاسة البرهان أنه يريد حصول تسوية بسبب تجربته التي مارسها وقد فشلت مسألة الاصلاح التي كان يتحدث عنها في الماضي كما لم يستطع قيادة الأمور إلى المسار الصحيح على أنقاض الحرية والعدالة وهو ما باء بالفشل كذلك.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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