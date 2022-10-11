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صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية تواليا، وفقا لتقريره الأخير الصادر اليوم الثلاثاء حول أفاق... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T18:54+0000
2022-10-11T18:54+0000
اقتصاد
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والآن، تتوقع مؤسسة الإقراض العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو/ تموز والبالغة 4.8%، حسبما نقل موقع "البوابة نيوز" الإخباري المصري.خفض الصندوق توقعاته بالفعل لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.8% في يوليو من 5% في أبريل/ نيسان. رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم إلى 6.6% من 5.9%.أعلنت الحكومة المصرية في أغسطس/ آب الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2021- 2022 مقارنة بـ3.3% في 2020- 2021.هذا، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2023، مستشهدا بقائمة طويلة من التهديدات التي تشمل الأزمة الأوكرانية، وضغوط التضخم المزمنة، وآثار رفع أسعار الفائدة، والعواقب المستمرة للوباء العالمي.وتوقع المقرض الدولي الذي يضم 190 دولة، أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بنسبة 2.7% فقط العام المقبل، انخفاضا من 2.9% كانت قدرت في يوليو/ تموز. ترك صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام دون تغيير عند 3.2%، وهو تباطؤ حاد عن توسع العام الماضي بنسبة 6%.وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورنشاس: "الأسوأ لم يأت بعد، حيث تتباطأ ثلاث اقتصادات رئيسية - الولايات المتحدة والصين وأوروبا. الدول التي تمثل ثلث الناتج الاقتصادي العالمي ستنكمش العام المقبل، مما يشير إلى أن عام 2023 سيبدو وكأنه ركود لكثير من الناس حول العالم".
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
اقتصاد, أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

18:54 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية تواليا، وفقا لتقريره الأخير الصادر اليوم الثلاثاء حول أفاق الاقتصاد العالمي.
والآن، تتوقع مؤسسة الإقراض العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو/ تموز والبالغة 4.8%، حسبما نقل موقع "البوابة نيوز" الإخباري المصري.
خفض الصندوق توقعاته بالفعل لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.8% في يوليو من 5% في أبريل/ نيسان. رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنصرم إلى 6.6% من 5.9%.
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5 أكتوبر, 11:37 GMT
أعلنت الحكومة المصرية في أغسطس/ آب الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2021- 2022 مقارنة بـ3.3% في 2020- 2021.
هذا، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2023، مستشهدا بقائمة طويلة من التهديدات التي تشمل الأزمة الأوكرانية، وضغوط التضخم المزمنة، وآثار رفع أسعار الفائدة، والعواقب المستمرة للوباء العالمي.
وتوقع المقرض الدولي الذي يضم 190 دولة، أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بنسبة 2.7% فقط العام المقبل، انخفاضا من 2.9% كانت قدرت في يوليو/ تموز. ترك صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام دون تغيير عند 3.2%، وهو تباطؤ حاد عن توسع العام الماضي بنسبة 6%.
وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورنشاس: "الأسوأ لم يأت بعد، حيث تتباطأ ثلاث اقتصادات رئيسية - الولايات المتحدة والصين وأوروبا. الدول التي تمثل ثلث الناتج الاقتصادي العالمي ستنكمش العام المقبل، مما يشير إلى أن عام 2023 سيبدو وكأنه ركود لكثير من الناس حول العالم".
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