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صندوق النقد يتوقع تعثر أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم
صندوق النقد يتوقع تعثر أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ العام المقبل. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T17:09+0000
2022-10-11T17:09+0000
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
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قال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، بيار أوليفييه غورينشاس، في مدونة إن "الصدمات هذا العام ستنكأ الجراح الاقتصادية التي التأمت جزئيا في مرحلة ما بعد الوباء".وأشار إلى أن أكثر من ثلث اقتصاد العالم يسير نحو ركود في العام الجاري أو المقبل.وتوقع أن يستمر تعثر أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.وقال غورينشاس إن "الأسوأ لم يأت بعد"، متوقعا أن يعاني الكثير من الناس في عام 2023.وفي تقريره الأخير "التوقعات الاقتصادية العالمية"، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 2,3 بالمئة، أي أقل ب 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في تموز/ يوليو.وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3,2 بالمئة خلال 2022.
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صندوق النقد الدولي, اقتصاد
صندوق النقد الدولي, اقتصاد

صندوق النقد يتوقع تعثر أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم

17:09 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ العام المقبل.
قال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، بيار أوليفييه غورينشاس، في مدونة إن "الصدمات هذا العام ستنكأ الجراح الاقتصادية التي التأمت جزئيا في مرحلة ما بعد الوباء".
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وأشار إلى أن أكثر من ثلث اقتصاد العالم يسير نحو ركود في العام الجاري أو المقبل.
وتوقع أن يستمر تعثر أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وقال غورينشاس إن "الأسوأ لم يأت بعد"، متوقعا أن يعاني الكثير من الناس في عام 2023.
وفي تقريره الأخير "التوقعات الاقتصادية العالمية"، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 2,3 بالمئة، أي أقل ب 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في تموز/ يوليو.
وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3,2 بالمئة خلال 2022.
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