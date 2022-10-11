https://sputnikarabic.ae/20221011/عرين-الأسود-تتبنى-عملية-إطلاق-نار-أسفرت-عن-إصابة-إسرائيلي-شمالي-الضفة-1068881876.html
"عرين الأسود" تتبنى عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة إسرائيلي شمالي الضفة
"عرين الأسود" تتبنى عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة إسرائيلي شمالي الضفة
أعلنت مجموعة فلسطينية تطلق على نفسها "عرين الأسود"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار نُفذت في وقت سابق الثلاثاء قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة جندي... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:49+0000
2022-10-11T10:49+0000
2022-10-11T10:49+0000
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وقالت "عرين الأسود"، والمكونة من مسلحين من فصائل فلسطينية مختلفة في شمالي الضفة في بيان تداوله ناشطون على مواقع التواصل ومواقع إخبارية فلسطينية وعبرية: "إننا نزلزل الأرض تحت أقدام من يستبيح أرضنا ونريق دماءهم لنسقيها حين تشح السماء بمائها".وأضافت: "من يختار معاداتنا سيذوق لهيب سخطنا ومن يفكر بإنزال رؤوسنا وحني ظهورنا سينتهي به المطاف بتقبيل أقدامنا".وكشفت المجموعة المسلحة أنها بدأت سلسلة عمليات تحت اسم "أيام الغَضب"، وقالت: "نفذت مجموعة من مُقاتلينا الأبطال عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة (مستوطنة) شافي شومرون محققة إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف العدو وانسحب المقاومون بسلام".وختمت المجموعة بيانها بالقول: "نقول للمستوطنين المُحاصرين لمدينة نابلس من كافة الاتجاهات سنرى اليوم من سيحاصر من".من جانبها، قالت القناة "12" العبرية إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.ونشرت القناة مقطع مصور يوثق لإطلاق فلسطيني النار من سيارة مارة تجاه قوة إسرائيلية قبل أن يلوذ بالفرار.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة شفي شومرون في منطقة لواء شومرون الإقليمي (منطقة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة). مزيد من التفاصيل لاحقا".فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شاب إسرائيلي بجروح طفيفة في يده جراء إطلاق نار على مسيرة للمستوطنين قرب (مستوطنة) حوميش".وتشكلت مجموعة "عرين الأسود" مؤخرا على خلفية عملية عسكرية واسعة تشنها إسرائيل منذ أواخر مارس/آذار الماضي في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها مئات الناشطين، واغتالت آخرين.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"عرين الأسود" تتبنى عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة إسرائيلي شمالي الضفة
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أعلنت مجموعة فلسطينية تطلق على نفسها "عرين الأسود"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار نُفذت في وقت سابق الثلاثاء قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.
وقالت "عرين الأسود"، والمكونة من مسلحين من فصائل فلسطينية مختلفة في شمالي الضفة في بيان تداوله ناشطون على مواقع التواصل ومواقع إخبارية فلسطينية وعبرية
: "إننا نزلزل الأرض تحت أقدام من يستبيح أرضنا ونريق دماءهم لنسقيها حين تشح السماء بمائها".
وأضافت: "من يختار معاداتنا سيذوق لهيب سخطنا ومن يفكر بإنزال رؤوسنا وحني ظهورنا سينتهي به المطاف بتقبيل أقدامنا".
وكشفت المجموعة المسلحة أنها بدأت سلسلة عمليات تحت اسم "أيام الغَضب"، وقالت: "نفذت مجموعة من مُقاتلينا الأبطال عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة (مستوطنة) شافي شومرون محققة إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف العدو وانسحب المقاومون بسلام".
وختمت المجموعة بيانها بالقول: "نقول للمستوطنين المُحاصرين لمدينة نابلس من كافة الاتجاهات سنرى اليوم من سيحاصر من".
من جانبها، قالت القناة "12" العبرية إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.
ونشرت القناة مقطع مصور يوثق لإطلاق فلسطيني النار من سيارة مارة تجاه قوة إسرائيلية قبل أن يلوذ بالفرار.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي
في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة شفي شومرون في منطقة لواء شومرون الإقليمي (منطقة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة). مزيد من التفاصيل لاحقا".
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شاب إسرائيلي بجروح طفيفة في يده جراء إطلاق نار على مسيرة للمستوطنين قرب (مستوطنة) حوميش".
وتشكلت مجموعة "عرين الأسود" مؤخرا على خلفية عملية عسكرية واسعة تشنها إسرائيل منذ أواخر مارس/آذار الماضي في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها مئات الناشطين، واغتالت آخرين.