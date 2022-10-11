https://sputnikarabic.ae/20221011/عون-يتسلم-الصيغة-الجديدة-لملف-ترسيم-الحدود-البحرية-الجنوبية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068872187.html
عون يتسلم الصيغة الجديدة لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل
عون يتسلم الصيغة الجديدة لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل
تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب الصيغة التي تسلمها من الوسيط... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:22+0000
2022-10-11T08:22+0000
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لبنان
أخبار لبنان
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وقال بو صعب عقب لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، إن "الرئيس عون بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط، ونتمنى أن يختم عهده بالترسيم الذي فيه مصلحة اقتصادية واستقرار للبنان، الاتفاق أصبح أمام الرئيس بصيغته النهائية ولكنه قيد الدرس وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".وأكد بو صعب أنه "فيما يخص حقل قانا ليس هناك اتفاق أو معاهدة أو تقاسم ثروات مع الجانب الإسرائيلي ويوجد تفاهم نحن لا نعرف بمضمونه بين شركة توتال وإسرائيل، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا دون أي تعويض".وختم: "أي شركة ستنقب في الحقول اللبنانية التي تمتد على طول الجهتين يجب أن لا تخضع للعقوبات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20221010/-الوسيط-الأمريكي-يسلم-لبنان-وإسرائيل-الصيغة-النهائية-من-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1068861877.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
عون يتسلم الصيغة الجديدة لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل
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تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.
وقال بو صعب عقب لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، إن "الرئيس عون بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط، ونتمنى أن يختم عهده بالترسيم الذي فيه مصلحة اقتصادية واستقرار للبنان، الاتفاق أصبح أمام الرئيس بصيغته النهائية ولكنه قيد الدرس وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".
وأضاف بو صعب أن "الاتفاق حقق المطالب اللبنانية جميعها والملاحظات التي علق عليها لبنان اتخذت بعين الاعتبار على عكس ما يشاع أن لبنان لم يحصل على أي من مطالبه، ملف الترسيم أنجز بالنسبة للبنان وأصبح في عهدة رئيس الجمهورية، وأستطيع أن أقول إننا توصلنا إلى حل يرضي الطرفين والكل يعلم مدى صعوبة إيجاد حل يرضى به بلدان لا يوجد علاقة دبلوماسية بينهم، بل لا يعترفوا ببعضهم كوننا لا نعترف بالعدو الإسرائيلي وبوجوده".
وأكد بو صعب أنه "فيما يخص حقل قانا ليس هناك اتفاق أو معاهدة أو تقاسم ثروات مع الجانب الإسرائيلي ويوجد تفاهم نحن لا نعرف بمضمونه بين شركة توتال وإسرائيل، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا دون أي تعويض".
وختم: "أي شركة ستنقب في الحقول اللبنانية التي تمتد على طول الجهتين يجب أن لا تخضع للعقوبات الدولية".