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https://sputnikarabic.ae/20221011/عون-يتلقى-اتصالا-من-بايدن-تناول-العلاقات-الثنائية-وترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068900791.html
عون يتلقى اتصالا من بايدن تناول العلاقات الثنائية وترسيم الحدود مع إسرائيل
عون يتلقى اتصالا من بايدن تناول العلاقات الثنائية وترسيم الحدود مع إسرائيل
أفاد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومسألة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:57+0000
2022-10-11T14:57+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عون تلقى اتصالا من بايدن، والبحث تناول الترسيم الحدودي مع إسرائيل والعلاقات الثنائية".وبوقت سابق اليوم، أعلن كل من لبنان وإسرائيل، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقال إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وكبير المفاوضين اللبنانيين في ملف ترسيم الحدود البحرية، إن "لبنان حصل على كافة حقوقه في العرض الأمريكي الذي تلقاه حول ترسيم الحدود مع إسرائيل".كما أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان.وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وقال لابيد في بيان: "توصلنا إلى اتفاق تاريخي على الخط البحري مع لبنان. غدا سأعقد اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، يليه اجتماع للحكومة".وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.وتحاول إسرائيل ولبنان، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لابيد-توصلنا-إلى-اتفاق-تاريخي-مع-لبنان-سيضخ-المليارات-في-الاقتصاد-الإسرائيلي-1068877124.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار لبنان
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار لبنان

عون يتلقى اتصالا من بايدن تناول العلاقات الثنائية وترسيم الحدود مع إسرائيل

14:57 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أفاد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عون تلقى اتصالا من بايدن، والبحث تناول الترسيم الحدودي مع إسرائيل والعلاقات الثنائية".
وبوقت سابق اليوم، أعلن كل من لبنان وإسرائيل، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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08:44 GMT
وقال إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وكبير المفاوضين اللبنانيين في ملف ترسيم الحدود البحرية، إن "لبنان حصل على كافة حقوقه في العرض الأمريكي الذي تلقاه حول ترسيم الحدود مع إسرائيل".
كما أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان.
وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقال لابيد في بيان: "توصلنا إلى اتفاق تاريخي على الخط البحري مع لبنان. غدا سأعقد اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، يليه اجتماع للحكومة".
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.
وتحاول إسرائيل ولبنان، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020.
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