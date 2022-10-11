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فرنسا تقرر تعزيز وجودها العسكري في شرق أوروبا
فرنسا تقرر تعزيز وجودها العسكري في شرق أوروبا
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، اعتزام بلاده تعزيز تواجدها العسكري في شرق أوروبا في إطار حلف شمال الأطلس (الناتو) بسبب تصاعد... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T21:08+0000
2022-10-11T21:09+0000
أخبار فرنسا
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باريس- سبوتنيك. جاءت تصريحات وزير الدفاع خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ.وقال الوزير الفرنسي: "في ضوء الوضع في الجناح الشرقي للناتو، قرر رئيس الجمهورية تعزيز موقفنا الدفاعي في شرق أوروبا بإرسال لواء من العربات المدرعة والدبابات لرومانيا".وقال ليكورنو كذلك إن فرنسا سترسل طائرات مقاتلات إضافية من طراز رافال إلى ليتوانيا وقوات إلى إستونيا.وبحسب الوزير، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطط بحلول بداية نوفمبر/ تشرين الأول.في 30 يونيو/ حزيران، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجيش الفرنسي سينشر لواء جديد في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو.
https://sputnikarabic.ae/20190627/فرنسا-الناتو-الخليج-مهمة-عسكرية-أمريكا-1041983395.html
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أخبار فرنسا , الناتو
أخبار فرنسا , الناتو

فرنسا تقرر تعزيز وجودها العسكري في شرق أوروبا

21:08 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 21:09 GMT 11.10.2022)
© AP Photo / Claude Paris, Poolالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Claude Paris, Pool
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، اعتزام بلاده تعزيز تواجدها العسكري في شرق أوروبا في إطار حلف شمال الأطلس (الناتو) بسبب تصاعد العملية العسكرية الخاصة في شرق أوكرانيا.
باريس- سبوتنيك. جاءت تصريحات وزير الدفاع خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
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وقال الوزير الفرنسي: "في ضوء الوضع في الجناح الشرقي للناتو، قرر رئيس الجمهورية تعزيز موقفنا الدفاعي في شرق أوروبا بإرسال لواء من العربات المدرعة والدبابات لرومانيا".
وقال ليكورنو كذلك إن فرنسا سترسل طائرات مقاتلات إضافية من طراز رافال إلى ليتوانيا وقوات إلى إستونيا.
وبحسب الوزير، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطط بحلول بداية نوفمبر/ تشرين الأول.
في 30 يونيو/ حزيران، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجيش الفرنسي سينشر لواء جديد في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو.
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