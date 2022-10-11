https://sputnikarabic.ae/20221011/فنزويلا-وكوريا-الجنوبية-وأفغانستان-تخسر-مقاعدها-في-مجلس-حقوق-الإنسان-1068914802.html

فنزويلا وكوريا الجنوبية وأفغانستان تخسر مقاعدها في مجلس حقوق الإنسان

فنزويلا وكوريا الجنوبية وأفغانستان تخسر مقاعدها في مجلس حقوق الإنسان

خسرت فنزويلا وكوريا الجنوبية وأفغانستان المنافسة على مقاعد في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من قبل الجمعية العامة، والتي واجهت... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T20:00+0000

2022-10-11T20:00+0000

2022-10-11T20:07+0000

العالم

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وصوتت الجمعية المكونة من 193 عضوا بالاقتراع السري لشغل 14 مقعدا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا. تخصص المقاعد للمناطق لضمان التمثيل الجغرافي، وهي قاعدة أدت بانتظام إلى قيام العديد من المناطق بتقديم قوائم غير متنازع عليها، كما فعلت أفريقيا وأوروبا الشرقية والدول الغربية هذا العام.لطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة، قائلة إنها تحرم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من اختيار لبعض الدول في المجلس، وتضمن فعليا مقاعد لبعض الدول ذات سجلات حقوقية سيئة.في انتخابات هذا العام، كان السباق الأكثر سخونة في المجموعة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تتنافس تشيلي وكوستاريكا وفنزويلا على مقعدين. وشهدت النتيجة حصول تشيلي على 144 صوتا وكوستاريكا 134 وفنزويلا على 88 صوتا.السباق الآخر الذي تمت مراقبته عن كثب كان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تنافست أفغانستان وبنغلاديش وقيرغيزستان وجزر المالديف وكوريا الجنوبية وفيتنام على أربعة مقاعد.وحصلت بنغلاديش على 160 صوتا، والمالديف 154، وفيتنام 145، وقرغيزستان 126، متفوقة على كوريا الجنوبية التي سجلت 123 صوتا وأفغانستان 12 صوتا.أعلن رئيس الجمعية العامة تشابا كوروسي النتائج، وقرأ أسماء الفائزين الـ14، وقال إن الدول المنتخبة حديثا ستشغل مقاعدها في الأول من يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025 ثم تصفيق الدبلوماسيون في قاعة الجمعية.

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