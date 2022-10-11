https://sputnikarabic.ae/20221011/كندا-ترسل-مهندسين-عسكريين-إلى-بولندا-لتدريب-القوات-الأوكرانية-1068904426.html
كندا ترسل مهندسين عسكريين إلى بولندا لتدريب القوات الأوكرانية
كندا ترسل مهندسين عسكريين إلى بولندا لتدريب القوات الأوكرانية
قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الثلاثاء، إن بلادها سترسل ما يقرب من 40 مهندسا مقاتلا إلى بولندا، لتدريب خبراء متفجرات أوكرانيين على إزالة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:52+0000
2022-10-11T15:52+0000
2022-10-11T15:52+0000
أخبار كندا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت في إفادة صحفية إلى جانب نظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك، أن المهندسين القتاليين الكنديين سيبدأون في مساعدة القوات البولندية في تدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.وتابعت أن التدريب سيكمل التدريب الذي تقدمه كندا بالفعل للأوكرانيين في المملكة المتحدة. جاء ذلك خلال زيارة أناند إلى وارسو، حيث وقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين بولندا وكندا.وأشارت إلى أنها ستعلن عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في بروكسل، حيث ستتوجه بعد ذلك لعقد اجتماعات، بما في ذلك مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221010/بوريل-يتعهد-بمزيد-من-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-بعد-الهجمات-على-كييف-1068827195.html
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أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
كندا ترسل مهندسين عسكريين إلى بولندا لتدريب القوات الأوكرانية
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قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الثلاثاء، إن بلادها سترسل ما يقرب من 40 مهندسا مقاتلا إلى بولندا، لتدريب خبراء متفجرات أوكرانيين على إزالة الألغام، والاستطلاع الهندسي، والمتفجرات.
وأضافت في إفادة صحفية إلى جانب نظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك، أن المهندسين القتاليين الكنديين
سيبدأون في مساعدة القوات البولندية في تدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.
وتابعت أن التدريب سيكمل التدريب الذي تقدمه كندا بالفعل للأوكرانيين في المملكة المتحدة. جاء ذلك خلال زيارة أناند إلى وارسو، حيث وقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين بولندا وكندا.
وأشارت إلى أنها ستعلن عن مزيد من المساعدات العسكرية
لأوكرانيا في بروكسل، حيث ستتوجه بعد ذلك لعقد اجتماعات، بما في ذلك مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.