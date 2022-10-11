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https://sputnikarabic.ae/20221011/كوريا-الجنوبية-تدعو-جارتها-الشمالية-إلى-الوقف-الفوري-لأنشطة-تصعيد-التوتر-1068872993.html
كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر
كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر
دعت كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر، بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تدريبات "نووية تكتيكية" وتعهدت... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:24+0000
2022-10-11T08:24+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية، إن "الحكومة تحث كوريا الشمالية مرة أخرى على الوقف الفوري لأي استفزازات إضافية والرد على عرض مبادرتنا الجريئة"، مشيرا إلى اقتراح الرئيس يون سيوك-يول للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد الشمال مقابل خطوات نزع السلاح النووي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وشدد المسؤول على أن حكومة الجنوب تعتبر أنه من "الخطير للغاية أن تقوم كوريا الشمالية بالمضي قدما في تدريب نووي يستهدف سيئول بعد أن تبنت مؤخرا قانونا جديدا يلمح إلى احتمال توجيه ضربات نووية استباقية".وأكد أنه "لا يمكن تبرير الاستفزاز العسكري غير القانوني لكوريا الشمالية بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "الحكومة أدانت بشدة سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن واستفزازا خطيرا يصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الوحدات العسكرية التي تتعامل مع "الأسلحة النووية التكتيكية"، قامت بتدريبات لإطلاق صاروخ باليستي في "محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية من صومعة تحت خزان".وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على تلك التدريبات.وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
https://sputnikarabic.ae/20221010/كوريا-الشمالية-تعلن-إجراء-محاكاة-لضربات-نووية-تكتيكية-1068818434.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر

08:24 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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دعت كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر، بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تدريبات "نووية تكتيكية" وتعهدت بتعزيز قوتها النووية.
وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية، إن "الحكومة تحث كوريا الشمالية مرة أخرى على الوقف الفوري لأي استفزازات إضافية والرد على عرض مبادرتنا الجريئة"، مشيرا إلى اقتراح الرئيس يون سيوك-يول للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد الشمال مقابل خطوات نزع السلاح النووي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
كوريا الشمالية تعلن إجراء محاكاة لضربات "نووية تكتيكية"
أمس, 08:01 GMT
وشدد المسؤول على أن حكومة الجنوب تعتبر أنه من "الخطير للغاية أن تقوم كوريا الشمالية بالمضي قدما في تدريب نووي يستهدف سيئول بعد أن تبنت مؤخرا قانونا جديدا يلمح إلى احتمال توجيه ضربات نووية استباقية".
وأكد أنه "لا يمكن تبرير الاستفزاز العسكري غير القانوني لكوريا الشمالية بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "الحكومة أدانت بشدة سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن واستفزازا خطيرا يصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الوحدات العسكرية التي تتعامل مع "الأسلحة النووية التكتيكية"، قامت بتدريبات لإطلاق صاروخ باليستي في "محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية من صومعة تحت خزان".
وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على تلك التدريبات.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.
يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
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