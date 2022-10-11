https://sputnikarabic.ae/20221011/كيف-يتعرض-الأطباء-الوافدون-من-دول-نامية-للعمل-في-بريطانيا-إلى-الاستغلال-1068885467.html
تحقيق يكشف تعرض الأطباء الوافدين من دول نامية للعمل في بريطانيا إلى الاستغلال
تحقيق يكشف تعرض الأطباء الوافدين من دول نامية للعمل في بريطانيا إلى الاستغلال
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الأطباء الذين يتم استقدامهم من الدول النامية إلى بريطانيا يتعرضون للاستغلال، ويجبرون على العمل فوق... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:59+0000
2022-10-11T11:59+0000
2022-10-11T11:59+0000
العالم
بريطانيا
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وتوصل التحقيق إلى أدلة على أن أطباء من نيجيريا يتم توظيفهم من قبل شركة رعاية صحية بريطانية تسمى "إن أي أس"، وأنهم يعملون في مستشفيات خاصة في ظل ظروف غير مسموح بها في المستشفيات التابعة للخدمة الصحية الوطنية.لكن الشركة نفت ذلك موضحة أنها توفر مسارًا وظيفيًا آمنًا وداعمًا لهؤلاء الأطباء. وقالت إن ردود الفعل حول تجارب الأطباء للعمل معها إيجابية للغاية.لكن الجمعية الطبية البريطانية وصفت بعض الظروف التي يعمل بها هؤلاء الأطباء بأنها وصمة عار على الطب في المملكة المتحدة، وسط قلق من الأطباء بشأن تأثير ذلك على مستوى أدائهم على نحو يعرض صحة المرضى للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20220811/دراسة-حديثة-تؤكد-أن-بريطانيا-استخدمت-إحدى-كليات-الطب-لديها-كمؤسسة-استعمارية-1066295748.html
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العالم, بريطانيا
تحقيق يكشف تعرض الأطباء الوافدين من دول نامية للعمل في بريطانيا إلى الاستغلال
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كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الأطباء الذين يتم استقدامهم من الدول النامية إلى بريطانيا يتعرضون للاستغلال، ويجبرون على العمل فوق طاقتهم.
وتوصل التحقيق إلى أدلة على أن أطباء من نيجيريا يتم توظيفهم من قبل شركة رعاية صحية بريطانية تسمى "إن أي أس"، وأنهم يعملون في مستشفيات خاصة في ظل ظروف غير مسموح بها في المستشفيات التابعة للخدمة الصحية الوطنية.
لكن الشركة نفت ذلك موضحة أنها توفر مسارًا وظيفيًا آمنًا وداعمًا لهؤلاء الأطباء. وقالت إن ردود الفعل حول تجارب الأطباء للعمل معها إيجابية للغاية.
لكن الجمعية الطبية البريطانية وصفت بعض الظروف التي يعمل بها هؤلاء الأطباء بأنها وصمة عار على الطب في المملكة المتحدة، وسط قلق من الأطباء بشأن تأثير ذلك على مستوى أدائهم على نحو يعرض صحة المرضى للخطر.