https://sputnikarabic.ae/20221011/كييف-ترجح-أن-يتم-تبني-قرار-بشأن-أوكرانيا-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1068895113.html
كييف ترجح أن يتم تبني قرار بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
كييف ترجح أن يتم تبني قرار بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت الخارجية الأوكرانية عن إمكانية اعتماد قرار غربي بشأن أوكرانيا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه غدا... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:02+0000
2022-10-11T14:02+0000
2022-10-11T14:13+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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قالت النائبة الأولى لوزير خارجية أوكرانيا، إمين جاباروفا، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء "الآن تستمر الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. غدا يجب اعتماد قرار جديد بشأن بلدنا "وحدة أراضي أوكرانيا: حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأوضحت الدبلوماسية الأوكرانية أنه بعد 24 فبراير/ شباط الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل على قرارين لا يقلان أهمية بالنسبة لأوكرانيا: "العدوان على أوكرانيا" و "العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا". وقالت "هجمات الأمس ... في أنحاء أوكرانيا تعزز فقط موقفنا".اقترح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الثلاثاء أن تصوت الجمعية العامة للمنظمة العالمية بشكل سري على قرار غربي بعدم الاعتراف باستفتاءات بشأن دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم إجراء اقتراع سري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, استفتاء استقلال
العالم, أخبار أوكرانيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة, استفتاء استقلال
كييف ترجح أن يتم تبني قرار بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
14:02 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الأوكرانية عن إمكانية اعتماد قرار غربي بشأن أوكرانيا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه غدا الأربعاء في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قالت النائبة الأولى لوزير خارجية أوكرانيا، إمين جاباروفا، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء "الآن تستمر الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. غدا يجب اعتماد قرار جديد بشأن بلدنا "وحدة أراضي أوكرانيا: حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن القرار لا يتعلق فقط بدعم وحدة أراضي الدولة الأوكرانية، ولكن أيضا حول قدرة المجتمع الدولي على دعم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. ووفقا لها، فإن الإشارات الرئيسية لمشروع القرار، الذي تنظر فيه الآن جلسة استثنائية طارئة، تشمل: "تأكيد بطلان نتائج الاستفتاءات" و"رفض أي تغيير في وضع المناطق الأوكرانية" والمطالبة "بالانسحاب الكامل وغير المشروط لجميع القوات الروسية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها الدولية" المعترف بها.
وأوضحت الدبلوماسية الأوكرانية أنه بعد 24 فبراير/ شباط الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل على قرارين لا يقلان أهمية بالنسبة لأوكرانيا: "العدوان على أوكرانيا" و "العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا". وقالت "هجمات الأمس ... في أنحاء أوكرانيا تعزز فقط موقفنا".
اقترح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الثلاثاء أن تصوت الجمعية العامة للمنظمة العالمية بشكل سري على قرار غربي بعدم الاعتراف باستفتاءات بشأن دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم إجراء اقتراع سري.