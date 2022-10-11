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https://sputnikarabic.ae/20221011/لاعب-كرة-قدم-مصري-يعلن-اعتزاله-وهو-في-الـ23-1068903538.html
لاعب كرة قدم مصري يعلن اعتزاله وهو في الـ23
لاعب كرة قدم مصري يعلن اعتزاله وهو في الـ23
قرر لاعب كرة القدم المصري محمد عادل، الشهير بـ "أمو"، اعتزال كرة القدم، وذلك بسبب عدم نجاحه في الانضمام لأحد الأندية الكبيرة على حد قوله. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:42+0000
2022-10-11T15:42+0000
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ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن عادل الذي يلعب لنادي مصر المقاصة، الذي هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، أعلن أنه سيعتزل رغم أن عمره لا يزال في الثالثة والعشرين، مؤكدا أن السبب هو ""ضياع مستقبله".ووجه "أمو" اتهاما إلى إدارتي ناديي الإسماعيلي والمصري، قائلا إنهما السبب في إعلانه الاعتزال لأنهم "لم يحترموا التعاقدات التي تمّت بينه وبينهما على فترات متباعدة في ظل تغييرات الجهاز الفني في الناديين".أوضح أنه انتظر "أكثر من أسبوعين حتى شعرت بقلة الاهتمام من المسؤولين، وقلت لوكيلي أن يبحث عن عرض آخر، وأخبرني أن الإسماعيلي يريدني وأنا أحب الإسماعيليين كثيراً، لم يكن ممكناً إتمام العقد لأنه لا يوجد مال في النادي".
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مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة

لاعب كرة قدم مصري يعلن اعتزاله وهو في الـ23

15:42 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Hassan Ammarستاد القاهرة
ستاد القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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قرر لاعب كرة القدم المصري محمد عادل، الشهير بـ "أمو"، اعتزال كرة القدم، وذلك بسبب عدم نجاحه في الانضمام لأحد الأندية الكبيرة على حد قوله.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن عادل الذي يلعب لنادي مصر المقاصة، الذي هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، أعلن أنه سيعتزل رغم أن عمره لا يزال في الثالثة والعشرين، مؤكدا أن السبب هو ""ضياع مستقبله".
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ووجه "أمو" اتهاما إلى إدارتي ناديي الإسماعيلي والمصري، قائلا إنهما السبب في إعلانه الاعتزال لأنهم "لم يحترموا التعاقدات التي تمّت بينه وبينهما على فترات متباعدة في ظل تغييرات الجهاز الفني في الناديين".

ووفقا لما كتبه اللاعب المصري عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أوقع عقداً مع أي فريق رغم توقيعي مع فريقي المصري والإسماعيلي، أخبرت وكيل أعمالي أنني سأفعل أي شيء للعب مع إيهاب جلال لأنه ساعدني أكثر في حياتي".

أوضح أنه انتظر "أكثر من أسبوعين حتى شعرت بقلة الاهتمام من المسؤولين، وقلت لوكيلي أن يبحث عن عرض آخر، وأخبرني أن الإسماعيلي يريدني وأنا أحب الإسماعيليين كثيراً، لم يكن ممكناً إتمام العقد لأنه لا يوجد مال في النادي".
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