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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-موسكو-تحث-على-عدم-تضخيم-موضوع-التهديد-النووي-بشكل-مصطنع-1068877923.html
لافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع
لافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:59+0000
2022-10-11T09:13+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
مجمع الأسلحة النووية
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وقال لافروف على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "أدعو من خلالكم جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام. ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع".كما نصح لافروف المحللين وعلماء السياسة بتحمل المسؤولية قدر الإمكان في تصريحاتهم العامة وعدم لعب "مثل هذه الألعاب"، مما يؤجج الخطاب إلى أقصى حد.هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".وأشار إلى أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.وفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".
https://sputnikarabic.ae/20221011/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تهدد-أحدا-باستخدام-الأسلحة-النووية-1068867414.html
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روسيا, سيرغي لافروف, مجمع الأسلحة النووية, استخدام
روسيا, سيرغي لافروف, مجمع الأسلحة النووية, استخدام

لافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع

08:59 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع.
وقال لافروف على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "أدعو من خلالكم جميع المهتمين بهذا الوضع والموضوع ويحاولون تغطيته في الفضاء العام. ليست هناك حاجة لتضخيمه بشكل مصطنع".
كما نصح لافروف المحللين وعلماء السياسة بتحمل المسؤولية قدر الإمكان في تصريحاتهم العامة وعدم لعب "مثل هذه الألعاب"، مما يؤجج الخطاب إلى أقصى حد.
وأضاف لافروف أن أولئك الذين يتكهنون في الغرب بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية يجب أن يكونوا على دراية بمسؤوليتهم، وقال: "آمل أن أولئك الذين يتكهنون باستمرار حول موضوع الحرب النووية، حول موضوع الاستفزازات من قبل روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل، آمل أن يدركوا مسؤوليتهم".
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف: "عليّ أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
01:49 GMT
وأشار إلى أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.
وفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".
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