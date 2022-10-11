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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-يؤكد-استعداد-موسكو-للاستماع-إلى-أي-مقترحات-للمفاوضات-حول-أوكرانيا-1068882554.html
لافروف يؤكد استعداد موسكو للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا
لافروف يؤكد استعداد موسكو للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:05+0000
2022-10-11T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا1": "من الواضح لي أنه إذا كان الزملاء الأتراك قد فكروا في هذا الأمر، فستتاح لهم فرصة كبيرة هذا الأسبوع خلال اجتماع الرئيسين أردوغان وبوتين، اللذين سيكونان معًا في أحداث أستانا، لطرح مثل هذه الأسئلة أمامنا. لم نسمع أي شيء بخلاف الإعلانات العامة".وأعرب لافروف عن أسفه لأن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها شركاء روسيا علناً عن أي مبادرات، ثم ينظرون إلى رد فعل الدول الأخرى".وأضاف لافروف: "نحن مستعدون للاستماع إلى أي مقترحات، لقد تحدثت بالفعل عن هذا في بداية مقابلتنا، ونحن على استعداد للاستماع إلى الجميع وإلى كل شيء، ولكن بالطبع لا يمكننا أن نقول مقدمًا أن هذه العملية أو تلك ستؤدي بالضرورة إلى نتيجة. نحتاج أولاً إلى فهم ما يتم اقتراحه بالضبط وما هو محتوى هذه المبادرات، التي تنتشر بسرعة وبصوت عالٍ في الفضاء العام"وأكد لافروف أن موسكو لم ترفض أبدًا الاتصال مع الولايات المتحدة: "نقول مرارا وتكرارا إننا لا نرفض الاجتماعات مطلقا، وإذا تم تلقي عرض، فسننظر فيه".
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روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا
روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا

لافروف يؤكد استعداد موسكو للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا

11:05 GMT 11.10.2022
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.
وقال لافروف خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا1": "من الواضح لي أنه إذا كان الزملاء الأتراك قد فكروا في هذا الأمر، فستتاح لهم فرصة كبيرة هذا الأسبوع خلال اجتماع الرئيسين أردوغان وبوتين، اللذين سيكونان معًا في أحداث أستانا، لطرح مثل هذه الأسئلة أمامنا. لم نسمع أي شيء بخلاف الإعلانات العامة".
وأعرب لافروف عن أسفه لأن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها شركاء روسيا علناً عن أي مبادرات، ثم ينظرون إلى رد فعل الدول الأخرى".
وأضاف لافروف: "نحن مستعدون للاستماع إلى أي مقترحات، لقد تحدثت بالفعل عن هذا في بداية مقابلتنا، ونحن على استعداد للاستماع إلى الجميع وإلى كل شيء، ولكن بالطبع لا يمكننا أن نقول مقدمًا أن هذه العملية أو تلك ستؤدي بالضرورة إلى نتيجة. نحتاج أولاً إلى فهم ما يتم اقتراحه بالضبط وما هو محتوى هذه المبادرات، التي تنتشر بسرعة وبصوت عالٍ في الفضاء العام"
وأكد لافروف أن موسكو لم ترفض أبدًا الاتصال مع الولايات المتحدة: "نقول مرارا وتكرارا إننا لا نرفض الاجتماعات مطلقا، وإذا تم تلقي عرض، فسننظر فيه".
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