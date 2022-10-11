https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-يعلق-على-بيان-بعدم-السماح-لروسيا-بالتحقيق-في-قضية-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1068883644.html
لافروف يعلق على بيان بعدم السماح لروسيا بالتحقيق في قضية الهجوم على "التيار الشمالي"
لافروف يعلق على بيان بعدم السماح لروسيا بالتحقيق في قضية الهجوم على "التيار الشمالي"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على تصريح السويد بشأن عدم السماح لروسيا للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بأن هذا الوضع بمعايير... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:46+0000
2022-10-11T11:46+0000
2022-10-11T11:46+0000
روسيا
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وقال لافروف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أما بالنسبة إلى "نورد ستريم "1 و"نورد ستريم 2"، فلا يبدو أنهم يثقون بنا أيضًا، لأنهم لا يريدون السماح لنا بالدخول في التحقيق، على الرغم من أن "نورد ستريم 1" هو ملكنا بنسبة 51 في المئة، و"نورد ستريم 2" من ملكية "غازبروم" بالكامل".وتابع أنه "بالأمس فقط، قال ممثل عن الحكومة السويدية، نعم، إننا نجري تحقيقًا أوليًا مع الدنماركيين والألمان، لكننا لن نسمح للروس بالدخول، أي أنهم يحققون في ضرر حدث لأملاكنا، إنهم يبعدوننا ولا يريدون إظهار أي شيء لنا، لكي، لا سمح الله، لا نعرف الحقيقة".واختتم لافروف بالقول: "في الوقت نفسه، كانت هناك تقارير مفادها أن الخبراء الأمريكيين سيشاركون في معالجة البيانات التي يتلقونها هناك. هذه معايير مزدوجة".
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روسيا
لافروف يعلق على بيان بعدم السماح لروسيا بالتحقيق في قضية الهجوم على "التيار الشمالي"
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على تصريح السويد بشأن عدم السماح لروسيا للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بأن هذا الوضع بمعايير مزدوجة.
وقال لافروف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أما بالنسبة إلى "نورد ستريم "1 و"نورد ستريم 2"، فلا يبدو أنهم يثقون بنا أيضًا، لأنهم لا يريدون السماح لنا بالدخول في التحقيق، على الرغم من أن "نورد ستريم 1" هو ملكنا بنسبة 51 في المئة، و"نورد ستريم 2" من ملكية "غازبروم" بالكامل".
وتابع أنه "بالأمس فقط، قال ممثل عن الحكومة السويدية، نعم، إننا نجري تحقيقًا أوليًا مع الدنماركيين والألمان، لكننا لن نسمح للروس بالدخول، أي أنهم يحققون في ضرر حدث لأملاكنا، إنهم يبعدوننا ولا يريدون إظهار أي شيء لنا، لكي، لا سمح الله، لا نعرف الحقيقة".
واختتم لافروف بالقول: "في الوقت نفسه، كانت هناك تقارير مفادها أن الخبراء الأمريكيين سيشاركون في معالجة البيانات التي يتلقونها هناك. هذه معايير مزدوجة".