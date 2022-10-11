عربي
أمريكا تقول إنها بحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بما في ذلك مبيعات الأسلحة
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-يعلق-على-بيان-بعدم-السماح-لروسيا-بالتحقيق-في-قضية-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1068883644.html
لافروف يعلق على بيان بعدم السماح لروسيا بالتحقيق في قضية الهجوم على "التيار الشمالي"
لافروف يعلق على بيان بعدم السماح لروسيا بالتحقيق في قضية الهجوم على "التيار الشمالي"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على تصريح السويد بشأن عدم السماح لروسيا للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بأن هذا الوضع بمعايير... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:46+0000
2022-10-11T11:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال لافروف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أما بالنسبة إلى "نورد ستريم "1 و"نورد ستريم 2"، فلا يبدو أنهم يثقون بنا أيضًا، لأنهم لا يريدون السماح لنا بالدخول في التحقيق، على الرغم من أن "نورد ستريم 1" هو ملكنا بنسبة 51 في المئة، و"نورد ستريم 2" من ملكية "غازبروم" بالكامل".وتابع أنه "بالأمس فقط، قال ممثل عن الحكومة السويدية، نعم، إننا نجري تحقيقًا أوليًا مع الدنماركيين والألمان، لكننا لن نسمح للروس بالدخول، أي أنهم يحققون في ضرر حدث لأملاكنا، إنهم يبعدوننا ولا يريدون إظهار أي شيء لنا، لكي، لا سمح الله، لا نعرف الحقيقة".واختتم لافروف بالقول: "في الوقت نفسه، كانت هناك تقارير مفادها أن الخبراء الأمريكيين سيشاركون في معالجة البيانات التي يتلقونها هناك. هذه معايير مزدوجة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف يعلق على بيان بعدم السماح لروسيا بالتحقيق في قضية الهجوم على "التيار الشمالي"

11:46 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على تصريح السويد بشأن عدم السماح لروسيا للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، بأن هذا الوضع بمعايير مزدوجة.
وقال لافروف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "أما بالنسبة إلى "نورد ستريم "1 و"نورد ستريم 2"، فلا يبدو أنهم يثقون بنا أيضًا، لأنهم لا يريدون السماح لنا بالدخول في التحقيق، على الرغم من أن "نورد ستريم 1" هو ملكنا بنسبة 51 في المئة، و"نورد ستريم 2" من ملكية "غازبروم" بالكامل".
وتابع أنه "بالأمس فقط، قال ممثل عن الحكومة السويدية، نعم، إننا نجري تحقيقًا أوليًا مع الدنماركيين والألمان، لكننا لن نسمح للروس بالدخول، أي أنهم يحققون في ضرر حدث لأملاكنا، إنهم يبعدوننا ولا يريدون إظهار أي شيء لنا، لكي، لا سمح الله، لا نعرف الحقيقة".
واختتم لافروف بالقول: "في الوقت نفسه، كانت هناك تقارير مفادها أن الخبراء الأمريكيين سيشاركون في معالجة البيانات التي يتلقونها هناك. هذه معايير مزدوجة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала