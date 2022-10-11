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أمريكا تقول إنها بحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بما في ذلك مبيعات الأسلحة
https://sputnikarabic.ae/20221011/مباحثات-بين-بوتين-ورئيس-دولة-الإمارات-في-سان-بطرسبورغ-1068883994.html
مباحثات بين بوتين ورئيس دولة الإمارات في سان بطرسبورغ
مباحثات بين بوتين ورئيس دولة الإمارات في سان بطرسبورغ
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى سان بطرسبورغ في زيارة لمناقشة التعاون بين البلدين إلى جانب عدة قضايا... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مباحثات بين بوتين ورئيس دولة الإمارات في سان بطرسبورغ

11:47 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى سان بطرسبورغ في زيارة لمناقشة التعاون بين البلدين إلى جانب عدة قضايا دولية وإقليمية.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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