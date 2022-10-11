https://sputnikarabic.ae/20221011/مباحثات-بين-بوتين-ورئيس-دولة-الإمارات-في-سان-بطرسبورغ-1068883994.html
مباحثات بين بوتين ورئيس دولة الإمارات في سان بطرسبورغ
مباحثات بين بوتين ورئيس دولة الإمارات في سان بطرسبورغ
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى سان بطرسبورغ في زيارة لمناقشة التعاون بين البلدين إلى جانب عدة قضايا... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:47+0000
2022-10-11T11:47+0000
2022-10-11T11:47+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مباحثات بين بوتين ورئيس دولة الإمارات في سان بطرسبورغ
تابعنا عبر
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى سان بطرسبورغ في زيارة لمناقشة التعاون بين البلدين إلى جانب عدة قضايا دولية وإقليمية.