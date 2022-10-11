عربي
الرئاسة اللبنانية تقول إن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"
https://sputnikarabic.ae/20221011/مجلس-الأمن-البيلاروسي-يعلن-أن-الوضع-حول-بيلاروسيا-يتصاعد-1068873126.html
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن أن الوضع حول بيلاروسيا يتصاعد
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن أن الوضع حول بيلاروسيا يتصاعد
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن الوضع حول الجمهورية يميل إلى التدهور، لكن لا داعي للذعر. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:02+0000
2022-10-11T08:02+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059884114_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_c1a748272ba914bc5cc084428e754bd3.jpg
وقال: "الوضع حول بلادنا لا يزال متوترا حقا اليوم. إنه يميل إلى التصعيد. الوضع اليوم تسيطر عليه السلطة. ترون أن الرئيس يتولى شخصيا هذا الوضع ويعقد اجتماعات ويعطي التعليمات. لذلك لا داعي للذعر"، بحسب وكالة "بيلتا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059884114_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_fdba4728d6ceb37fff6726c05656fe2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

مجلس الأمن البيلاروسي يعلن أن الوضع حول بيلاروسيا يتصاعد

08:02 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورإقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن الوضع حول الجمهورية يميل إلى التدهور، لكن لا داعي للذعر.
وقال: "الوضع حول بلادنا لا يزال متوترا حقا اليوم. إنه يميل إلى التصعيد. الوضع اليوم تسيطر عليه السلطة. ترون أن الرئيس يتولى شخصيا هذا الوضع ويعقد اجتماعات ويعطي التعليمات. لذلك لا داعي للذعر"، بحسب وكالة "بيلتا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала