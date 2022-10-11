https://sputnikarabic.ae/20221011/مجلس-الأمن-البيلاروسي-يعلن-أن-الوضع-حول-بيلاروسيا-يتصاعد-1068873126.html
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن أن الوضع حول بيلاروسيا يتصاعد
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن أن الوضع حول بيلاروسيا يتصاعد
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن الوضع حول الجمهورية يميل إلى التدهور، لكن لا داعي للذعر. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:02+0000
2022-10-11T08:02+0000
2022-10-11T08:02+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال: "الوضع حول بلادنا لا يزال متوترا حقا اليوم. إنه يميل إلى التصعيد. الوضع اليوم تسيطر عليه السلطة. ترون أن الرئيس يتولى شخصيا هذا الوضع ويعقد اجتماعات ويعطي التعليمات. لذلك لا داعي للذعر"، بحسب وكالة "بيلتا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
مجلس الأمن البيلاروسي يعلن أن الوضع حول بيلاروسيا يتصاعد
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أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن الوضع حول الجمهورية يميل إلى التدهور، لكن لا داعي للذعر.
وقال: "الوضع حول بلادنا لا يزال متوترا حقا اليوم. إنه يميل إلى التصعيد
. الوضع اليوم تسيطر عليه السلطة. ترون أن الرئيس يتولى شخصيا هذا الوضع ويعقد اجتماعات ويعطي التعليمات. لذلك لا داعي للذعر"، بحسب وكالة "بيلتا".