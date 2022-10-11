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https://sputnikarabic.ae/20221011/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يعلن-الاقتراب-من-اتفاق-تاريخي-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068869672.html
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعلن الاقتراب من "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعلن الاقتراب من "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان
أكد ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل​ في طريقها إلى اتفاق تاريخي بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ مع ​لبنان​". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T06:28+0000
2022-10-11T06:29+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "جميع مطالب إسرائيل بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تمت تلبيتها"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".وقالت الرئاسة اللبنانية، فجر اليوم، إنها "تسلمت الصيغة الأخيرة لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين".من جانبه، أعرب كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، عن رضى بلاده عن هذه المسودة، مؤكدا أنها تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريبا إلى اتفاق تاريخي.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه في حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه في البحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعلن الاقتراب من "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان

06:28 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / JALAA MAREYالحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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أكد ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل​ في طريقها إلى اتفاق تاريخي بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ مع ​لبنان​".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "جميع مطالب إسرائيل بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تمت تلبيتها"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".
وقالت الرئاسة اللبنانية، فجر اليوم، إنها "تسلمت الصيغة الأخيرة لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين".
من جانبه، أعرب كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، عن رضى بلاده عن هذه المسودة، مؤكدا أنها تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريبا إلى اتفاق تاريخي.
ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه في حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه في البحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.
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