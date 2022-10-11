https://sputnikarabic.ae/20221011/محافظ-كييف-يؤكد-استقرار-وضع-إمدادات-الكهرباء-في-المدينة-1068891108.html
محافظ كييف يؤكد استقرار وضع إمدادات الكهرباء في المدينة
محافظ كييف يؤكد استقرار وضع إمدادات الكهرباء في المدينة
قال محافظ مدينة كييف فيتالي كليتشكو إن الوضع مع إمدادات الطاقة في المدينة مستقر، ولم يكن هناك أي إغلاق طارئ اليوم. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:01+0000
2022-10-11T13:01+0000
2022-10-11T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
مصادر الطاقة
استقرار
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وكتب كليتشكو في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، "لقد استقر وضع إمدادات الطاقة، ولم يتم تطبيق انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في كييف اليوم. تعمل خدمات الطوارئ في كييف على مدار الساعة في وضع محسّن. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، لتحقيق التوازن في نظام الطاقة، بأمر الرئيس المرسل لشركة الطاقة الحكومية Ukrenergo، سيتم تطبيق جدول الإغلاق في حالات الطوارئ".وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لن يؤثر على المؤسسات الطبية ومؤسسات دعم الحياة في المدينة.وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات جديدة منذ صباح الثلاثاء، في اليوم التالي لشن القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية. ووقعت انفجارات اليوم الثلاثاء على وجه الخصوص في مناطق كييف وفينيتسا وريفني ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولاييف ولفوف وكذلك كريفوي روغ وإيفانو فرانكيفسك وزابوروجيه. أعلنت وسائل الإعلام عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, مصادر الطاقة, استقرار
العالم, أخبار أوكرانيا, مصادر الطاقة, استقرار
محافظ كييف يؤكد استقرار وضع إمدادات الكهرباء في المدينة
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قال محافظ مدينة كييف فيتالي كليتشكو إن الوضع مع إمدادات الطاقة في المدينة مستقر، ولم يكن هناك أي إغلاق طارئ اليوم.
وكتب كليتشكو في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، "لقد استقر وضع إمدادات الطاقة، ولم يتم تطبيق انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في كييف اليوم. تعمل خدمات الطوارئ في كييف على مدار الساعة في وضع محسّن. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، لتحقيق التوازن في نظام الطاقة، بأمر الرئيس المرسل لشركة الطاقة الحكومية Ukrenergo، سيتم تطبيق جدول الإغلاق في حالات الطوارئ".
وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لن يؤثر على المؤسسات الطبية ومؤسسات دعم الحياة في المدينة.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات جديدة منذ صباح الثلاثاء، في اليوم التالي لشن القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية. ووقعت انفجارات اليوم الثلاثاء على وجه الخصوص في مناطق كييف وفينيتسا وريفني ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولاييف ولفوف وكذلك كريفوي روغ وإيفانو فرانكيفسك وزابوروجيه. أعلنت وسائل الإعلام عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.