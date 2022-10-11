https://sputnikarabic.ae/20221011/محمد-بن-زايد-يغرد-عن-لقائه-ببوتين-في-موسكو-1068895216.html

محمد بن زايد يغرد عن لقائه ببوتين

محمد بن زايد يغرد عن لقائه ببوتين

غرد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "تويتر" بشأن لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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وكتب ابن زايد عبر حسابه الرسمي: "التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ.. ناقشنا عددا من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم".وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أكد اليوم الثلاثاء أن "زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، اليوم، تأتي ضمن خياراتنا السيادية المستقلة".وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده أزمة أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20221011/الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-محمد-بن-زايد-مع-بوتين-في-موسكو-1068891217.html

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