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محمد بن زايد يغرد عن لقائه ببوتين
محمد بن زايد يغرد عن لقائه ببوتين
غرد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "تويتر" بشأن لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:10+0000
2022-10-11T14:17+0000
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وكتب ابن زايد عبر حسابه الرسمي: "التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ.. ناقشنا عددا من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم".وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أكد اليوم الثلاثاء أن "زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، اليوم، تأتي ضمن خياراتنا السيادية المستقلة".وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده أزمة أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20221011/الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-محمد-بن-زايد-مع-بوتين-في-موسكو-1068891217.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

محمد بن زايد يغرد عن لقائه ببوتين

14:10 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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غرد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "تويتر" بشأن لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.
وكتب ابن زايد عبر حسابه الرسمي: "التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ.. ناقشنا عددا من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم".
وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أكد اليوم الثلاثاء أن "زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، اليوم، تأتي ضمن خياراتنا السيادية المستقلة".
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
الإمارات تصدر بيانا بشأن لقاء محمد بن زايد مع بوتين في موسكو
13:05 GMT
وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده أزمة أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".
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