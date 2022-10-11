https://sputnikarabic.ae/20221011/مدير-الصحة-العالمية-يشيد-للسيسي-بالجهود-المصرية-في-مجال-الرعاية-الصحية-1068906689.html

مدير الصحة العالمية يشيد للسيسي بالجهود المصرية في مجال الرعاية الصحية

مدير الصحة العالمية يشيد للسيسي بالجهود المصرية في مجال الرعاية الصحية

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T16:56+0000

2022-10-11T16:56+0000

2022-10-11T16:56+0000

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وأعرب أدهانوم في اللقاء الذي حضره وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، عن "إشادته بالمبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة "100 مليون صحة"، التي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي"، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى، مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، "حرص بلاده على تطوير التعاون مع المنظمة لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين بالمقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية".كما ثمّن الرئيس المصري في اللقاء "دور منظمة الصحة العالمية، والجهود التي قام بها أدهانوم خلال جائحة "كورونا" المستجد، خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات".وفي تغريدة له على "تويتر"، نشر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، صورة من اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وكتب معها بالإنجليزية: "شكرا جزيلا للرئيس المصري على المحادثات المثمرة وشراكتكم القوية مع منظمة الصحة العالمية".وتابع: "ناقشنا التزام مصر تجاه "الصحة للجميع"، والذي يظهر من خلال برنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي"، والاستثمار في اللقاحات القائمة على "الحمض النووي الريبي المرسال" (mRNA).

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, منظمة الصحة العالمية