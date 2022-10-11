https://sputnikarabic.ae/20221011/مشاكل-في-التزود-بالكهرباء-في-عدة-مدن-أوكرانية-جراء-القصف-الأخير-1068880408.html

مشاكل في التزود بالكهرباء في عدة مدن أوكرانية جراء القصف الأخير

مشاكل في التزود بالكهرباء في عدة مدن أوكرانية جراء القصف الأخير

تسبب القصف الصاروخي الأخير، الذي استهدف عدة مدن أوكرانية في مشاكل عديدة في التزويد بالطاقة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفوي، في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين: "الانفجارات تُسمع في لفوف. هناك مشاكل في الكهرباء".بدوره، قال رئيس الإدارة الإقليمية في خميلنيتسكي، سيرغي غمالي، إنه بسبب الأضرار التي لحقت بمحطة الكهرباء الفرعية في خميلنيتسكي، من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي لمدة ساعتين وفقًا للجدول الزمني.وفقا له، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم الثلاثاء، تمت استعادة إمدادات الطاقة بنسبة 100%، ومع ذلك، من أجل ضمان التشغيل المستقر لنظام الطاقة ومنع الإغلاق الطارئ لمنشآت البنية التحتية الحيوية، ستنفذ صناعة الطاقة "المستهلك المتداول انقطاع التيار الكهربائي"- حسب الجدول الزمني لمدة ساعتين لـ 15% من المستهلكين.كما أعلن رئيس بلدية بولتافا ألكسندر ماماي عن انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في مجمع بولتافا، وسيكون انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من المدينة.وأضاف أنه سيتم تنفيذ عمليات إغلاق دورية مؤقتة في مختلف الأحياء بالمدينة من أجل توفير كمية الكهرباء والطاقة للمجمع بأكمله. حث عمدة المدينة سكان بولتافا على شحن هواتفهم لتوفير إمدادات مياه الشرب والصناعية والطعام.ذكرت الصحيفة الأوكرانية "سترانا" يوم الثلاثاء نقلا عن ممثل الإدارة الإقليمية لأوديسا، سيرغي براتشوك ، أن منطقة بريمورسكي تُركت من دون كهرباء.وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم أوفا: "منطقة بريمورسكي في أوديسا تركت بمن ون كهرباء".وفقا براتشوك، إن انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى أعمال الإصلاح.هذا وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الثلاثاء، حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221011/صافرات-الإنذار-تدوي-من-جديد-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1068869418.html

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