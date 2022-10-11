https://sputnikarabic.ae/20221011/مشاكل-في-التزود-بالكهرباء-في-عدة-مدن-أوكرانية-جراء-القصف-الأخير-1068880408.html
مشاكل في التزود بالكهرباء في عدة مدن أوكرانية جراء القصف الأخير
مشاكل في التزود بالكهرباء في عدة مدن أوكرانية جراء القصف الأخير
تسبب القصف الصاروخي الأخير، الذي استهدف عدة مدن أوكرانية في مشاكل عديدة في التزويد بالطاقة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:22+0000
2022-10-11T10:22+0000
2022-10-11T10:22+0000
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وقال عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفوي، في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين: "الانفجارات تُسمع في لفوف. هناك مشاكل في الكهرباء".بدوره، قال رئيس الإدارة الإقليمية في خميلنيتسكي، سيرغي غمالي، إنه بسبب الأضرار التي لحقت بمحطة الكهرباء الفرعية في خميلنيتسكي، من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي لمدة ساعتين وفقًا للجدول الزمني.وفقا له، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم الثلاثاء، تمت استعادة إمدادات الطاقة بنسبة 100%، ومع ذلك، من أجل ضمان التشغيل المستقر لنظام الطاقة ومنع الإغلاق الطارئ لمنشآت البنية التحتية الحيوية، ستنفذ صناعة الطاقة "المستهلك المتداول انقطاع التيار الكهربائي"- حسب الجدول الزمني لمدة ساعتين لـ 15% من المستهلكين.كما أعلن رئيس بلدية بولتافا ألكسندر ماماي عن انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في مجمع بولتافا، وسيكون انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من المدينة.وأضاف أنه سيتم تنفيذ عمليات إغلاق دورية مؤقتة في مختلف الأحياء بالمدينة من أجل توفير كمية الكهرباء والطاقة للمجمع بأكمله. حث عمدة المدينة سكان بولتافا على شحن هواتفهم لتوفير إمدادات مياه الشرب والصناعية والطعام.ذكرت الصحيفة الأوكرانية "سترانا" يوم الثلاثاء نقلا عن ممثل الإدارة الإقليمية لأوديسا، سيرغي براتشوك ، أن منطقة بريمورسكي تُركت من دون كهرباء.وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم أوفا: "منطقة بريمورسكي في أوديسا تركت بمن ون كهرباء".وفقا براتشوك، إن انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى أعمال الإصلاح.هذا وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الثلاثاء، حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221011/صافرات-الإنذار-تدوي-من-جديد-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1068869418.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, انفجارات
العالم, أخبار أوكرانيا, انفجارات
مشاكل في التزود بالكهرباء في عدة مدن أوكرانية جراء القصف الأخير
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تسبب القصف الصاروخي الأخير، الذي استهدف عدة مدن أوكرانية في مشاكل عديدة في التزويد بالطاقة.
وقال عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفوي، في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الاثنين: "الانفجارات تُسمع في لفوف. هناك مشاكل في الكهرباء".
بدوره، قال رئيس الإدارة الإقليمية في خميلنيتسكي، سيرغي غمالي، إنه بسبب الأضرار التي لحقت بمحطة الكهرباء الفرعية في خميلنيتسكي، من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي لمدة ساعتين وفقًا للجدول الزمني.
وكتب عبر حسابه على "تلغرام": "في منطقة خميلنيتسكي وجزء من مدينة خميلنيتسكي، من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. كما ورد بالفعل، نتيجة للقصف الصاروخي، تضررت محطة كهربائية فرعية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة خملنيتسكي وقرى المجتمع الإقليمي خملنيتسكي".
وفقا له، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم الثلاثاء، تمت استعادة إمدادات الطاقة بنسبة 100%، ومع ذلك، من أجل ضمان التشغيل المستقر لنظام الطاقة ومنع الإغلاق الطارئ لمنشآت البنية التحتية الحيوية، ستنفذ صناعة الطاقة "المستهلك المتداول انقطاع التيار الكهربائي"- حسب الجدول الزمني لمدة ساعتين لـ 15% من المستهلكين.
كما أعلن رئيس بلدية بولتافا ألكسندر ماماي عن انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في مجمع بولتافا، وسيكون انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من المدينة.
وقال ماماي على قناته في "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "نتيجة الهجمات الصاروخية المطولة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، كان هناك تهديد بانقطاع طارئ للتيار الكهربائي في مجمع بولتافا".
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عمليات إغلاق دورية مؤقتة في مختلف الأحياء بالمدينة من أجل توفير كمية الكهرباء والطاقة للمجمع بأكمله. حث عمدة المدينة سكان بولتافا على شحن هواتفهم لتوفير إمدادات مياه الشرب والصناعية والطعام.
ذكرت الصحيفة الأوكرانية "سترانا" يوم الثلاثاء نقلا عن ممثل الإدارة الإقليمية لأوديسا، سيرغي براتشوك ، أن منطقة بريمورسكي تُركت من دون كهرباء.
وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم أوفا: "منطقة بريمورسكي في أوديسا تركت بمن ون كهرباء".
وفقا براتشوك، إن انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى أعمال الإصلاح.
هذا وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الثلاثاء، حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.