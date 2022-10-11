https://sputnikarabic.ae/20221011/موسكو-ترد-على-لابيد-إسرائيل-التزمت-الصمت-لسنوات-حيال-العمليات-الإرهابية-الأوكرانية-1068878885.html

موسكو ترد على لابيد: إسرائيل التزمت الصمت لسنوات حيال العمليات الإرهابية الأوكرانية

موسكو ترد على لابيد: إسرائيل التزمت الصمت لسنوات حيال العمليات الإرهابية الأوكرانية

قالت السفارة الروسية في تل أبيب، إن إسرائيل التزمت الصمت ثماني سنوات حيال العمليات الإرهابية الأوكرانية، وذلك ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T09:43+0000

2022-10-11T09:43+0000

2022-10-11T09:43+0000

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وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "سمعنا كلمات إدانة شديدة من قبل مسؤولين إسرائيليين حول "هجمات روسية على السكان المدنيين".ونفت السفارة أن تكون الضربات استهدفت سكانا مدنيين، وقالت: "بحسب وزارة الدفاع، نفذ الجيش الروسي هجوما صاروخيا دقيقا على البنية التحتية للجيش والاتصالات والطاقة الأوكرانية".وأضافت السفارة الروسية: "اختارت إسرائيل، للأسف، الصمت لمدة 8 سنوات حيال الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على مواطني إقليم دونباس وغضت الطرف عن الاعتداءات الإجرامية الأخيرة ضد قافلة للاجئين في خاركوف والقتل الوحشي للمدنيين من قبل النازيين الجدد من كتيبة آزوف في كوبيانسك ومدن أخرى، واغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، والهجوم الإرهابي الأخير على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم وأحداث أخرى في منطقة كييف".وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أدين بشدة الهجوم الروسي على السكان المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا. وأبعث بأحر التعازي لأسر الضحايا وللشعب الأوكراني".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم (أمس) شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".وجاءت الضربات الروسية، ردا على تفجير استهدف جسر القرم التاريخي الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا يوم السبت.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-الروسية-تعلن-إصابة-كل-المرافق-المستهدفة-بالهجوم-على-أوكرانيا-وتحقيق-الهدف-1068831463.html

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