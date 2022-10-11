https://sputnikarabic.ae/20221011/ميقاتي-يطلب-من-توتال-الفرنسية-بدء-إجراءات-التنقيب-عن-الطاقة-في-المياه-اللبنانية-1068881257.html
ميقاتي يطلب من "توتال" الفرنسية بدء إجراءات التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية
ميقاتي يطلب من "توتال" الفرنسية بدء إجراءات التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية
طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية البدء في الإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية عن الطاقة بعد تسلم بيروت... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال بيان رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء: "في خلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان.وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن رئاسة الجمهورية تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة".وأضاف البيان: "ترى الرئاسة أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين. وتأمل رئاسة الجمهورية أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، بحسب البيان، أنه "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد".
https://sputnikarabic.ae/20221011/عون-يتسلم-الصيغة-الجديدة-لملف-ترسيم-الحدود-البحرية-الجنوبية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068872187.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
ميقاتي يطلب من "توتال" الفرنسية بدء إجراءات التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية
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طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية البدء في الإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية عن الطاقة بعد تسلم بيروت المسودة النهائية للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
بيروت - سبوتنيك. وقال بيان رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء: "في خلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
مرضية وتلبي مطالب لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن رئاسة الجمهورية تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية
التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة".
وأضاف البيان: "ترى الرئاسة أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين. وتأمل رئاسة الجمهورية أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم
في أقرب وقت ممكن".
وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، بحسب البيان، أنه "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد".