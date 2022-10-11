https://sputnikarabic.ae/20221011/نصر-الله-يقول-إن-عودة-العلاقات-بين-سوريا-وحماس-في-صلب-لم-محور-المقاومة-فيديو-1068914220.html

نصر الله يقول إن عودة العلاقات بين سوريا و"حماس" في صلب لم محور المقاومة... فيديو

نصر الله يقول إن عودة العلاقات بين سوريا و"حماس" في صلب لم محور المقاومة... فيديو

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن قرار عودة العلاقات بين حركة "حماس" وسوريا هو في صلب لم محور المقاومة بحكوماته وجيوشه... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T19:42+0000

2022-10-11T19:42+0000

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العالم العربي

لبنان

نصر الله

أخبار الضفة الغربية

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جاءت تصريحات حسن نصر الله في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، نقلتها قناة "الميادين"، حيث شدد على أن عودة العلاقات بين سوريا و"حماس" تصب في صلب لم محور المقاومة.وثمّن نصر الله قرار حركة "حماس" بشأن تعزيز العلاقة مع سوريا، واصفا إياه بأنه "قرار شجاع وحكيم وسليم"، مشيرا إلى أن المقاومة في مناطق الضفة الغربية تحتاج للدعم ولديها القدرة الكبيرة على تغيير المعادلات وعليها يعلق الكثير من الآمال.ونادى بالتضامن السياسي والإعلامي والشعبي مع المقاومة في مناطق ومحافظات الضفة الغربية، بدعوى أنها تحتاج إلى كل أنواع التضامن، لافتا إلى أن هناك أمورا كثيرة ومتعددة قامت بها المقاومة وشاهدها الإسرائيلي حيث أدركها وسمع بها ولم يرها الناس بوجه عام، من خلال بعض الأنشطة التي توصل الرسالة.واستطرد الأمين العام لحزب الله اللبناني:ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو وكل قواه السياسية.

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