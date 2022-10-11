https://sputnikarabic.ae/20221011/هل-تؤثر-زيارة-ابن-زايد-لروسيا-على-علاقة-الإمارات-بأمريكا؟-دبلوماسي-يجيب-1068909718.html

هل تؤثر زيارة ابن زايد لروسيا على علاقة الإمارات بأمريكا؟... دبلوماسي يجيب

هل تؤثر زيارة ابن زايد لروسيا على علاقة الإمارات بأمريكا؟... دبلوماسي يجيب

يعتبر الدبلوماسي في الرئاسة الإماراتية، راشد بن محمد، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية تاريخية وطيدة، وتقوم على الثقة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T18:32+0000

2022-10-11T18:32+0000

2022-10-11T18:42+0000

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بنغازي – سبوتنيك. وقال ابن محمد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إنه "ببادئ الأمر تربطنا علاقات وطيدة وتاريخية بجمهورية روسيا الاتحادية لما لها من دور فاعل وفعال في الأفق العالمي لا يخفى على أحد".وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية، "مبنية على ثقة وشراكة استراتيجية توجت في يونيو/ حزيران 2018 [زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا وقتما كان وليا لعهد أبو ظبي]، عقب جولات من المباحثات ولما للزيارة من أثر بالعمق الروسي تكللت بالنجاح وخير دليل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الإمارات في 2019، "وهذا وحده دليل واضح وملموس لارتياح الجانب الروسي لمدى مصداقيتنا وتأكيداً للشراكة وتعزيزاً له".وأضاف الدبلوماسي أن "زيارة رئيس الدولة، هذه المرة تأتي للتأكيد على حرص دولتنا وتوطيداً للاستراتيجية السابقة بأن موقفنا لن يتغير تجاه روسيا بل سيزداد نجاحاً مع إمكانية إيجاد حل لكل الخلافات لما لنا من حظوة بالعمق الروسي والتي بدورها سوف نسخرها لفتح قنوات حوار مع كافة الأطراف لأننا أصدقاء للجميع حفاظاً على السلم والأمن الدولي والعالمي".وحول ما إذا كانت دولة الإمارات ستنجح في الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، وما مدى نجاح لقاء الرئيس الروسي والإماراتي اليوم للتوصل إلى حل ينهي الأزمة، قال ابن محمد "نحن كدولة الإمارات سعداء جداً بتأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جديد أن جمهورية روسيا الاتحادية صديق وشريك وسنقف معها في كل ما تحتاجه لتهدئة الأوضاع وفتح مسارات حوارية نتمنى أن ترى النور قريباً وأن تكلل بالنجاح".وتابع "سياستنا هي الانفتاح على الجميع وتقريب وجهات النظر ونزع فتيل أي فتن، لا قدر الله، نحن سنعمل مع الجميع بقدر واحد وبمسافة واحدة لا يغلب فيه طرف على آخر".وأضاف "ستظل علاقتنا وطيدة، وهذا سبب الارتياح من الجميع ولما يراه رئيس الدولة من قدرة على خلق مناخ ملائم لتنقية الأجواء والبدء بعمل حوار تصالحي بناء هادف وصادق".وبشأن إعلان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، عن قيام الحلف الأسبوع المقبل، بتدريبات "مخططة مسبقاً"، قال الدبلوماسي في الرئاسة الإماراتية، "هذا سؤال به شقين أمني وسياسي. الأمني متروك للخبراء الأمنيين، أما الجانب أو الشق السياسي فسيعمل رئيس الدولة [الإمارات]، وبصفته قائداً للتسامح ورجل للسلام على إمكانية إحداث تغيير واسع وشامل لرأب الصداع القائم حالياً وبمساعدة الجميع بدون استثناء".ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة إلى روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.

https://sputnikarabic.ae/20221011/هل-يمكن-أن-تلعب-الإمارات-دورا-إيجابيا-في-المصالحة-بين-روسيا-والغرب؟-خبير-يوضح-1068907196.html

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