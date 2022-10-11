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https://sputnikarabic.ae/20221011/واتسآب-يزيد-أعضاء-مجموعة-الدردشة-إلى-1024-فردا-1068902348.html
"واتسآب" يزيد أعضاء مجموعة الدردشة إلى 1024 فردا
"واتسآب" يزيد أعضاء مجموعة الدردشة إلى 1024 فردا
أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن زيادة عدد الأعضاء داخل مجموعة الدردشة إلى 1024 شخصا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:15+0000
2022-10-11T15:15+0000
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وتم إصدار التحديث على النسخة التجريبية للتطبيق على هواتف "أندرويد" و"أبل"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".وفي وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران، أطلق تطبيق "واتسآب" إمكانية إضافة ما يصل إلى 512 مشاركا في مجموعات الدردشة.يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يعمل على طرح العديد من الميزات، من أجل منح مزيد من السلطة لمسؤولي مجموعات الدردشة، والتي من بينها توفير قائمة بالمشاركين المعلّقين (الذين لم يتم الموافقة بعد على ضمهم للمجموعة)، وهي الميزة التي ستساعد مديري المجموعة على الموافقة بشكل يدوي على المشاركين الجدد.
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"واتسآب" يزيد أعضاء مجموعة الدردشة إلى 1024 فردا

15:15 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / -
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أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن زيادة عدد الأعضاء داخل مجموعة الدردشة إلى 1024 شخصا.
وتم إصدار التحديث على النسخة التجريبية للتطبيق على هواتف "أندرويد" و"أبل"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".
وفي وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران، أطلق تطبيق "واتسآب" إمكانية إضافة ما يصل إلى 512 مشاركا في مجموعات الدردشة.
يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يعمل على طرح العديد من الميزات، من أجل منح مزيد من السلطة لمسؤولي مجموعات الدردشة، والتي من بينها توفير قائمة بالمشاركين المعلّقين (الذين لم يتم الموافقة بعد على ضمهم للمجموعة)، وهي الميزة التي ستساعد مديري المجموعة على الموافقة بشكل يدوي على المشاركين الجدد.
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