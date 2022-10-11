https://sputnikarabic.ae/20221011/وزارة-التعليم-الروسية-تؤكد-أن-عدد-الطلاب-القادمين-من-سوريا-آخذ-في-الازدياد-1068872285.html
وزارة التعليم الروسية تؤكد أن عدد الطلاب القادمين من سوريا آخذ في الازدياد
وزارة التعليم الروسية تؤكد أن عدد الطلاب القادمين من سوريا آخذ في الازدياد
صرح نائب وزير التعليم العالي الروسي، بيوتر كوتشيرينكو، أن عددا كبيرا من الطلاب من سوريا يأتون للدراسة في روسيا، مؤكدا أن عدد المنح ارتفع في عام 2022 إلى 759... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:07+0000
2022-10-11T08:07+0000
2022-10-11T08:23+0000
روسيا
الحياة الطلابية في روسيا
أخبار سوريا اليوم
مجتمع
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وقال كوتشيرينكو في المؤتمر الدولي الروسي السوري الأول حول الصحة: "عدد الطلاب القادمين من سوريا إلى روسيا الاتحادية آخذ في الازدياد، في عام 2022 ارتفع عدد المنح الحرة وحدها من 513 إلى 759".وأشار إلى أنه في إطار برنامج دعم وتطوير اللغة الروسية، يعمل المعهد الحكومي للغة الروسية في سوريا بنشاط، ويتم الانتهاء من برنامج تدريب معلمي اللغة الروسية.وتابع: "انطلاقا من مركز جامعة (ستانكين البعث)، يجري تنفيذ مشروع أولمبياد لأطفال المدارس السوريين، مما يدل على مستوى عال جدا من تدريب الأطفال الصغار ورغبتهم في التطور والابتكار".
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روسيا, الحياة الطلابية في روسيا, أخبار سوريا اليوم, مجتمع
روسيا, الحياة الطلابية في روسيا, أخبار سوريا اليوم, مجتمع
وزارة التعليم الروسية تؤكد أن عدد الطلاب القادمين من سوريا آخذ في الازدياد
08:07 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
صرح نائب وزير التعليم العالي الروسي، بيوتر كوتشيرينكو، أن عددا كبيرا من الطلاب من سوريا يأتون للدراسة في روسيا، مؤكدا أن عدد المنح ارتفع في عام 2022 إلى 759 منحة.
وقال كوتشيرينكو في المؤتمر الدولي الروسي السوري الأول حول الصحة: "عدد الطلاب القادمين من سوريا إلى روسيا الاتحادية آخذ في الازدياد، في عام 2022 ارتفع عدد المنح الحرة وحدها من 513 إلى 759".
وأشار إلى أنه في إطار برنامج دعم وتطوير اللغة الروسية، يعمل المعهد الحكومي للغة الروسية في سوريا بنشاط، ويتم الانتهاء من برنامج تدريب معلمي اللغة الروسية.
وتابع: "انطلاقا من مركز جامعة (ستانكين البعث)، يجري تنفيذ مشروع أولمبياد لأطفال المدارس السوريين، مما يدل على مستوى عال جدا من تدريب الأطفال الصغار ورغبتهم في التطور والابتكار".