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https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html
وزيرة البيئة المصرية: مؤتمري "كوب 27 و28" نقلة في الدور العربي بملف المناخ
وزيرة البيئة المصرية: مؤتمري "كوب 27 و28" نقلة في الدور العربي بملف المناخ
اعتبرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن مؤتمري المناخ "كوب 27 و28"، يستكملان الدور الريادي لبلادها والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:44+0000
2022-10-11T15:44+0000
أخبار المناخ في العالم
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جاء هذا في تصريحات أدلت بها خلال حوار صحفي مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وقالت الوزيرة إن الدورة الحالية من "كوب 27" والتي من المقرر أن تنطلق في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، "دورة شاملة متكاملة تنفيذية إنسانية".وشددت على أن عقد مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في الإمارات، سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في ملف التغير المناخي.وأشارت إلى أن هذا الدور سيكون على مستوى الشراكات الاستثمارية والوظائف الخضراء ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتحقيق التصالح بين البيئة والتنمية.وعبرت الوزيرة المصرية عن اعتزازها بالشراكة المصرية الإماراتية على كافة المستويات.ورأت أن الوقت قد حان لمصر والإمارات، لتقديم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220922/قبل-45-يوما-من-انطلاق-كوب-27-في-مصر-غوتيريش-يوجه-رسالة-إلى-زعماء-العالم-1068073545.html
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أخبار المناخ في العالم, أخبار مصر الآن
أخبار المناخ في العالم, أخبار مصر الآن

وزيرة البيئة المصرية: مؤتمري "كوب 27 و28" نقلة في الدور العربي بملف المناخ

15:44 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصور شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر
 شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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اعتبرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن مؤتمري المناخ "كوب 27 و28"، يستكملان الدور الريادي لبلادها والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيات لصالح الأجيال القادمة.
جاء هذا في تصريحات أدلت بها خلال حوار صحفي مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
قبل 45 يوما من انطلاق "كوب 27" في مصر... غوتيريش يوجه رسالة إلى زعماء العالم
22 سبتمبر, 06:42 GMT
وقالت الوزيرة إن الدورة الحالية من "كوب 27" والتي من المقرر أن تنطلق في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، "دورة شاملة متكاملة تنفيذية إنسانية".
وشددت على أن عقد مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في الإمارات، سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في ملف التغير المناخي.
وأشارت إلى أن هذا الدور سيكون على مستوى الشراكات الاستثمارية والوظائف الخضراء ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتحقيق التصالح بين البيئة والتنمية.
وعبرت الوزيرة المصرية عن اعتزازها بالشراكة المصرية الإماراتية على كافة المستويات.
ورأت أن الوقت قد حان لمصر والإمارات، لتقديم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم.
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