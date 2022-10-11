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https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-الخارجية-الإندونيسية-تؤكد-حضور-بوتين-وزيلينسكي-في-قمة-العشرين-1068891369.html
وزيرة الخارجية الإندونيسية تؤكد حضور بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
وزيرة الخارجية الإندونيسية تؤكد حضور بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحضران قمة مجموعة العشرين في... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:59+0000
2022-10-11T13:01+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ونقل موقع "أوكيزون" عن وزيرة الخارجية في مؤتمر صحفي في جاكرتا قولها إن "الاستجابة لدعوتنا ما زالت إيجابية".وأشارت إلى أن "الوضع العالمي الحالي غير مستقر، لكن مكتبها "يواصل إقامة اتصالات مع رئيسي الدولتين".وستعقد القمة في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني.ولم يحسم الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بعد بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.وقال بايدن، في تصريحات صحفية خلال تفقده أضرار الإعصار "إيان" في ولاية فلوريدا، في 6 أكتوبر/تشرين الأول: "لم يحسم الأمر بعد وسنرى"، إجابة على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء بوتين على هامش قمة العشرين.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

وزيرة الخارجية الإندونيسية تؤكد حضور بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين

12:59 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقادة مجموعة العشرين في روما
قادة مجموعة العشرين في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحضران قمة مجموعة العشرين في بالي.
ونقل موقع "أوكيزون" عن وزيرة الخارجية في مؤتمر صحفي في جاكرتا قولها إن "الاستجابة لدعوتنا ما زالت إيجابية".
وأشارت إلى أن "الوضع العالمي الحالي غير مستقر، لكن مكتبها "يواصل إقامة اتصالات مع رئيسي الدولتين".

الحكومة الإندونيسية بذلت قصارى جهدها لضمان مشاركة جميع الدول المدعوة في قمة مجموعة العشرين.

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وستعقد القمة في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم يحسم الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بعد بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.
وقال بايدن، في تصريحات صحفية خلال تفقده أضرار الإعصار "إيان" في ولاية فلوريدا، في 6 أكتوبر/تشرين الأول: "لم يحسم الأمر بعد وسنرى"، إجابة على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء بوتين على هامش قمة العشرين.
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