https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-تقول-إن-إيران-تحتجز-5-فرنسيين-وستتواصل-مع-عبد-اللهيان-للإفراج-عنهم-1068880849.html

وزيرة الخارجية الفرنسية تقول إن إيران تحتجز 5 فرنسيين وستتواصل مع عبد اللهيان للإفراج عنهم

وزيرة الخارجية الفرنسية تقول إن إيران تحتجز 5 فرنسيين وستتواصل مع عبد اللهيان للإفراج عنهم

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن خمسة مواطنين فرنسيين محتجزون حاليا في إيران، بزيادة واحد عن العدد السابق الذي أكدته باريس. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت كولونا لراديو "فرانس إنتر" العام: "سأتحدث مع وزير الخارجية الإيراني (حسين أمير عبد اللهيان) بعد ظهر اليوم للمطالبة مرة أخرى بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة في الوقت الحالي".وكانت الحكومة الفرنسية قد نصحت رعاياها الموجودين في إيران بـ "مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى خطر الاعتقال التعسفي.وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها على الإنترنت، الأسبوع الماضي، إن "جميع الزوار الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة"، زاعمة أن "هذا الخطر يتعلق أيضا بالأشخاص الذين يقومون بزيارة سياحية بسيطة".ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.وكشفت الوزارة في بيان وقتها، أن المواطنين الأجانب من دول فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.وأضاف البيان أنه تم توجيه "الإشعار الواجب" إلى "السفارات التي كان لعملائها أدنى مشاركة أو دخول إلى ساحة الاضطرابات"، بما في ذلك سفارات "ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والسويد".وخلال الأسابيع الأخيرة، نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية في العاصمة طهران بزعم عدم التزامها باللباس الإسلامي الصارم الإيراني.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

https://sputnikarabic.ae/20221007/فرنسا-تدعو-رعاياها-إلى-مغادرة-إيران-في-أسرع-وقت-ممكن-1068755237.html

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