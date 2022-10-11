https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-مفاوضات-السلام-لإنهاء-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-تبتعد-عن-مسارها-1068878616.html

وزير الخارجية التركي يؤكد أن مفاوضات السلام لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها

وزير الخارجية التركي يؤكد أن مفاوضات السلام لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها، مؤكدا على ضرورة وجود تواصل بين روسيا والغرب... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T09:32+0000

2022-10-11T09:32+0000

2022-10-11T09:32+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي خلال مقابلة مع قناة "تي. في. نت" التركية، اليوم الثلاثاء: "المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا ابتعدت عن مسارها"، مضيفا: "يجب التواصل بين روسيا ودول الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وأكد رئيس اللجنة البرلمانية التركية المشتركة للاتحاد الأوروبي إسماعيل أمراه قارايل، أن أنقرة تعمل على عقد مفاوضات بين روسيا و4 دول غربية، هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في مدينة إسطنبول التركية في حال وافقت البلدان المعنية على ذلك للمساهمة في خفض حدة التوتر عالميا.وقال قارايل، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ترغب تركيا في لعب دور الوسيط في التوترات القائمة بين روسيا ودول الغرب، وتقوم بما يقع على عاتقها من أجل ذلك بناء على علاقاتها الجيدة مع روسيا ودول الغرب".وأضاف أن "أنقرة تريد المساهمة في خفض حدة التوتر وتليين الأجواء"، منوها بأن أنقرة "تعمل على عقد المفاوضات بين كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تركيا وتحديدا في إسطنبول في حال وافقت الأطراف على هذا الاقتراح".وتابع: "في حال تم اعتماد مدينة إسطنبول لعقد المفاوضات بين روسيا وأربعة بلدان غربية فقد تكون مكانا مقبولا للجميع على حد سواء".

https://sputnikarabic.ae/20221009/برلماني-تركي-لـسبوتنيك-أنقرة-تعمل-على-عقد-مفاوضات-بين-روسيا-و4-دول-غربية-في-إسطنبول-1068802470.html

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