https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يقول-لليونان-اعتمادكم-على-واشنطن-وأوروبا-لن-ينفعكم-1068890705.html

وزير الخارجية التركي يقول لليونان اعتمادكم على واشنطن وأوروبا لن ينفعكم

وزير الخارجية التركي يقول لليونان اعتمادكم على واشنطن وأوروبا لن ينفعكم

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان إلى عدم التعويل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"الاحتماء" بالغرب، مضيفا، لن يقف أحد بجانب أثينا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T12:59+0000

2022-10-11T12:59+0000

2022-10-11T12:59+0000

اليونان

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة محلية نشرت تفاصيلها وكالة "الأناضول" الرسمية مخاطبا اليونان: "إذا كنتم تعتمدون على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتحتمون بالغرب، فإننا نقول لكم صباح الخير، استيقظوا من هذا الحلم، هذا لن ينفعكم ولن يقف أحد بجانبكم".واعتبر أن اليونان "منزعجة من ثقل تركيا على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط، متهما أثينا "بانتهاك القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة من خلال تسليح جزر بحر إيجة".واتهم وزير الخارجية التركي اليونان بالاستمرار في القيام بـ "أعمال استفزازية" ضد بلاده، ودعا أثينا "إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التهجم على تركيا في المحافل الدولية".وحول الدور الأمريكي في الخلافات القائمة بين أنقرة وأثينا، قال تشاووش أوغلو: "ميزان الولايات المتحدة الأمريكية اختل، ومن الخطأ الفادح أن يختل ميزان الولايات المتحدة من أجل إرضاء بعض اللوبيات".يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف الناتو، وكانتا على خلاف منذ عقود بسبب صراعها التاريخي وقضايا تتراوح بين تحديد الجرف القاري ومناطقهما الاقتصادية الخالصة، والاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة والقضية الرئيسية لقبرص.وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي كجزيرة مقسمة بحكم الأمر الواقع. وتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـ "جمهورية شمال قبرص" منذ عام 1974، بينما يعتبر باقي المجتمع الدولي شمال قبرص جزءًا من جمهورية قبرص.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب الشهر الماضي عن قلقه إزاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي هدد خلالها اليونان، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا"، متهما إياها بانتهاك المجال الجوي التركي وبـ"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.ووقتها، قال أردوغان: "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل".

https://sputnikarabic.ae/20221002/اليونان-مستعدون-للتحدث-مع-تركيا-بمجرد-انتهاء-الاستفزازات-1068521915.html

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