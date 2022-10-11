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https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-المجري-يجري-محادثات-مع-غازبروم-وروساتوم-في-موسكو-1068881410.html
وزير الخارجية المجري يجري محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم" في موسكو
وزير الخارجية المجري يجري محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم" في موسكو
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه سيزور موسكو في الأيام المقبلة، ويشارك في أسبوع الطاقة الروسي، ويعقد محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
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المجر
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وقال بيتر سيارتو: "سأذهب هذا الأسبوع إلى موسكو لحضور أسبوع الطاقة الروسي لأتحدث، من بين أمور أخرى، عن أهمية السلام. وسأقول إننا نحن الهنغاريين مهتمون بإحلال السلام في أقرب وقت ممكن. وسأذهب أيضًا حتى لا تكون مشاكل في المجر وسأواصل المفاوضات الناجحة مع "غازبروم" و"روساتوم" وممثلي الحكومة الروسية المسؤولين عن الطاقة".
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المجر
المجر

وزير الخارجية المجري يجري محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم" في موسكو

10:35 GMT 11.10.2022
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صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه سيزور موسكو في الأيام المقبلة، ويشارك في أسبوع الطاقة الروسي، ويعقد محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم".
وقال بيتر سيارتو: "سأذهب هذا الأسبوع إلى موسكو لحضور أسبوع الطاقة الروسي لأتحدث، من بين أمور أخرى، عن أهمية السلام. وسأقول إننا نحن الهنغاريين مهتمون بإحلال السلام في أقرب وقت ممكن. وسأذهب أيضًا حتى لا تكون مشاكل في المجر وسأواصل المفاوضات الناجحة مع "غازبروم" و"روساتوم" وممثلي الحكومة الروسية المسؤولين عن الطاقة".
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