https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-المالية-الروسي-يعبر-عن-استعداد-بلده-لتوسيع-صادراته-الغذائية-بشرط-رفع-القيود-1068906842.html
وزير المالية الروسي يعبر عن استعداد بلده لتوسيع صادراته الغذائية بشرط رفع القيود
وزير المالية الروسي يعبر عن استعداد بلده لتوسيع صادراته الغذائية بشرط رفع القيود
كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن "صفقة الحبوب" أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا الاتجاه، مما أسفر عن... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:59+0000
2022-10-11T16:59+0000
2022-10-11T16:59+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101337/71/1013377187_0:0:2402:1352_1920x0_80_0_0_e6d5e541b79363d8c0381ca5c92ad99a.jpg
وقال سيلوانوف في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: "نحن مستعدون لتوسيع الصادرات في عام 2023، ولهذا نحتاج إلى اتخاذ خطوة واحدة للعودة إلى مبدأ التجارة الحرة وإزالة القيود والمحظورات ذات الصلة".وشدد على أن "روسيا مورد دولي مسؤول للمنتجات الغذائية".بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن "صفقة الحبوب" المبرمة في يوليو/ تموز أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح سيلوانوف: "لذلك، نعتقد أنه من الضروري مواصلة التفاوض، وهذا يعطي نتائج".ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء في 11 أكتوير/ تشرين الأول، قرار حظر تصدير المواد الغذائية الروسية إلى عام 2023، الذي تم إقراره استجابة للعقوبات في عام 2014.وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا: "تم إقرار ما يلي: تمديد الإجراءات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي في 6 أغسطس/ آب 2014 من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023".
https://sputnikarabic.ae/20220915/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-سيقومان-بتقييم-فعالية-صفقة-الغذاء-1067762086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101337/71/1013377187_0:0:2402:1802_1920x0_80_0_0_83b27af710062815a711de67d7cee3a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزير المالية الروسي يعبر عن استعداد بلده لتوسيع صادراته الغذائية بشرط رفع القيود
تابعنا عبر
كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن "صفقة الحبوب" أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا الاتجاه، مما أسفر عن نتائج، بينما روسيا مستعدة لتوسيع الصادرات الغذائية في عام 2023، لذلك من الضروري العودة إلى مبدأ التجارة الحرة.
وقال سيلوانوف في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: "نحن مستعدون لتوسيع الصادرات في عام 2023، ولهذا نحتاج إلى اتخاذ خطوة واحدة للعودة إلى مبدأ التجارة الحرة وإزالة القيود والمحظورات ذات الصلة".
وشدد على أن "روسيا مورد دولي مسؤول للمنتجات الغذائية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن "صفقة الحبوب" المبرمة في يوليو/ تموز أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح سيلوانوف: "لذلك، نعتقد أنه من الضروري مواصلة التفاوض، وهذا يعطي نتائج".
ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء في 11 أكتوير/ تشرين الأول، قرار حظر تصدير المواد الغذائية الروسية إلى عام 2023، الذي تم إقراره استجابة للعقوبات في عام 2014.
وجاء في المرسوم المنشور
على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا: "تم إقرار ما يلي: تمديد الإجراءات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي في 6 أغسطس/ آب 2014 من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023".