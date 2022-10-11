https://sputnikarabic.ae/20221011/وضع-جدول-لقطع-التيار-الكهربائي-في-كييف--1068871051.html
وضع جداول زمنية لقطع التيار الكهربائي في كييف
وضع جداول زمنية لقطع التيار الكهربائي في كييف
أبلغت شركة "دي تي إيه كي" لرجل الأعمال رينات أحمدوف أنه في مدينة كييف وفي مقاطعة كييف، اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T07:15+0000
2022-10-11T07:15+0000
2022-10-11T07:17+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء على موقع الشركة أن "الشركة القابضة توزع الكهرباء في خمس مناطق من أوكرانيا: في مقاطعة كييف وكييف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وأوديسا. تخدم الشركة 5.4 مليون أسرة و150.000 شركة".وكتبت على "تلغرام": "جدول قطع التيار لمستهلكي الطاقة الكهربائية في مدينة كييف. الوقت المقدر للتطبيق: 8:00 - 12:00، 20:00 - 24:00".في اليوم السابق، أفادت الخدمة الصحفية على موقع الشركة على الإنترنت أنه لتحقيق التوازن بين نظام الطاقة في مقاطعة كييف، يتم تقديم جداول زمنية لانقطاع التيار الكهربائي. وأشارت الشركة إلى أنه بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة في مدينة كييف ومقاطعة كييف، يوجد نقص في الطاقة.قدمت شركة الطاقة الحكومية من الساعة 11:20 جداول زمنية للقطع الطارئ لإمدادات الطاقة. وقالت: "نناشد العملاء بطلب عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية القوية (غسالات ومراجل ومكيفات وغلايات كهربائية وما إلى ذلك) خلال فترة الذروة المسائية من الساعة 17:00 حتى 22:00".
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أخبار أوكرانيا
وضع جداول زمنية لقطع التيار الكهربائي في كييف
07:15 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أبلغت شركة "دي تي إيه كي" لرجل الأعمال رينات أحمدوف أنه في مدينة كييف وفي مقاطعة كييف، اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة، يمكن قطع الكهرباء لمدة لا تزيد عن 4 ساعات، وفقًا لما نشرته صحيفة "سترانا".
وجاء على موقع الشركة أن "الشركة القابضة توزع الكهرباء في خمس مناطق من أوكرانيا: في مقاطعة كييف وكييف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وأوديسا. تخدم الشركة 5.4 مليون أسرة و150.000 شركة".
وكتبت على "تلغرام": "جدول قطع التيار لمستهلكي الطاقة الكهربائية في مدينة كييف. الوقت المقدر للتطبيق: 8:00 - 12:00، 20:00 - 24:00".
يوجد في جدول قطع التيار عشر مناطق في مدينة كييف: دنيبروفسكي، ودارنيتسكي، وديسنيانسكي، بودولسكي، شيفتشينكوفسكي، وأوبولونسكي، وسفياتوشينسكي، سولومينسكي، غولوسيفسكي، وبيتشيرسكي.
في اليوم السابق، أفادت الخدمة الصحفية على موقع الشركة على الإنترنت أنه لتحقيق التوازن بين نظام الطاقة في مقاطعة كييف، يتم تقديم جداول زمنية لانقطاع التيار الكهربائي. وأشارت الشركة إلى أنه بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة في مدينة كييف ومقاطعة كييف، يوجد نقص في الطاقة.
قدمت شركة الطاقة الحكومية من الساعة 11:20 جداول زمنية للقطع الطارئ لإمدادات الطاقة. وقالت: "نناشد العملاء بطلب عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية القوية (غسالات ومراجل ومكيفات وغلايات كهربائية وما إلى ذلك) خلال فترة الذروة المسائية من الساعة 17:00 حتى 22:00".