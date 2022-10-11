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https://sputnikarabic.ae/20221011/وكالة-ناسا-تلتقط-صورة-مذهلة-لسديم-الفقاعة--1068911461.html
وكالة "ناسا" تلتقط صورة مذهلة لسديم الفقاعة
وكالة "ناسا" تلتقط صورة مذهلة لسديم الفقاعة
نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية مؤخرا صورة أخرى لاكتشافاتها الحديثة المتمثلة في التفاف الفقاعة الكونية "سديم الفقاعة". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
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ناسا
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وتمكنت وكالة "ناسا" من التقاط الصورة باستخدام تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لها.ويبعد الغلاف الفقاعي الكوني 7100 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة "ذات الكرسي".وحسبما ذكرت تقارير صحفية فإن سديم الفقاعة يعد أحد أشهر فقاعات النجوم.وأشارت إلى أن عمر المشهد المذهل للفقاعة الكونية يبلغ نحو 4 ملايين سنة وأنه سوف يصبح مستعر أعظم خلال 10-20 مليون سنة.وأوضحت وكالة ناسا أن سديم الفقاعة يبلغ عرضه 7 سنوات ضوئية وأن له نجم أكبر 45 مرة من الشمس.وأشارت إلى أن الغاز الموجود على النجم شديد السخونة لدرجة أنه يهرب إلى الفضاء بسرعة 4 ملايين ميل في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/ناسا-ترصد-من-الفضاء-الإعصار-إيان-الذي-ضرب-أمريكا-1068600520.html
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ناسا
ناسا

وكالة "ناسا" تلتقط صورة مذهلة لسديم الفقاعة

19:13 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / ROLAND BACONالكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / ROLAND BACON
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نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية مؤخرا صورة أخرى لاكتشافاتها الحديثة المتمثلة في التفاف الفقاعة الكونية "سديم الفقاعة".
وتمكنت وكالة "ناسا" من التقاط الصورة باستخدام تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لها.
صورة التقطت من الجو تظهر منزلا مدمرا في أعقاب إعصار إيان في ويست إنلاند، ماتلاتشا، فلوريدا، أمريكا، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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ويبعد الغلاف الفقاعي الكوني 7100 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة "ذات الكرسي".
وحسبما ذكرت تقارير صحفية فإن سديم الفقاعة يعد أحد أشهر فقاعات النجوم.
وأشارت إلى أن عمر المشهد المذهل للفقاعة الكونية يبلغ نحو 4 ملايين سنة وأنه سوف يصبح مستعر أعظم خلال 10-20 مليون سنة.
وأوضحت وكالة ناسا أن سديم الفقاعة يبلغ عرضه 7 سنوات ضوئية وأن له نجم أكبر 45 مرة من الشمس.
وأشارت إلى أن الغاز الموجود على النجم شديد السخونة لدرجة أنه يهرب إلى الفضاء بسرعة 4 ملايين ميل في الساعة.
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