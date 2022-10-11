https://sputnikarabic.ae/20221011/وكالة-ناسا-تلتقط-صورة-مذهلة-لسديم-الفقاعة--1068911461.html
وكالة "ناسا" تلتقط صورة مذهلة لسديم الفقاعة
وكالة "ناسا" تلتقط صورة مذهلة لسديم الفقاعة
نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية مؤخرا صورة أخرى لاكتشافاتها الحديثة المتمثلة في التفاف الفقاعة الكونية "سديم الفقاعة". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T19:13+0000
2022-10-11T19:13+0000
2022-10-11T19:13+0000
ناسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048620921_0:20:2049:1172_1920x0_80_0_0_a067b55735496a38629cae8de2c6d0d7.jpg
وتمكنت وكالة "ناسا" من التقاط الصورة باستخدام تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لها.ويبعد الغلاف الفقاعي الكوني 7100 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة "ذات الكرسي".وحسبما ذكرت تقارير صحفية فإن سديم الفقاعة يعد أحد أشهر فقاعات النجوم.وأشارت إلى أن عمر المشهد المذهل للفقاعة الكونية يبلغ نحو 4 ملايين سنة وأنه سوف يصبح مستعر أعظم خلال 10-20 مليون سنة.وأوضحت وكالة ناسا أن سديم الفقاعة يبلغ عرضه 7 سنوات ضوئية وأن له نجم أكبر 45 مرة من الشمس.وأشارت إلى أن الغاز الموجود على النجم شديد السخونة لدرجة أنه يهرب إلى الفضاء بسرعة 4 ملايين ميل في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/ناسا-ترصد-من-الفضاء-الإعصار-إيان-الذي-ضرب-أمريكا-1068600520.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048620921_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_7e52eba2be86cf3509143817caa5d30e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ناسا
وكالة "ناسا" تلتقط صورة مذهلة لسديم الفقاعة
تابعنا عبر
نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية مؤخرا صورة أخرى لاكتشافاتها الحديثة المتمثلة في التفاف الفقاعة الكونية "سديم الفقاعة".
وتمكنت وكالة "ناسا" من التقاط الصورة باستخدام تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لها.
ويبعد الغلاف الفقاعي الكوني 7100 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة "ذات الكرسي".
وحسبما ذكرت تقارير صحفية
فإن سديم الفقاعة يعد أحد أشهر فقاعات النجوم.
وأشارت إلى أن عمر المشهد المذهل للفقاعة الكونية يبلغ نحو 4 ملايين سنة وأنه سوف يصبح مستعر أعظم خلال 10-20 مليون سنة.
وأوضحت وكالة ناسا
أن سديم الفقاعة يبلغ عرضه 7 سنوات ضوئية وأن له نجم أكبر 45 مرة من الشمس.
وأشارت إلى أن الغاز الموجود على النجم شديد السخونة لدرجة أنه يهرب إلى الفضاء بسرعة 4 ملايين ميل في الساعة.