https://sputnikarabic.ae/20221012/آسيان-لا-تبحث-دعم-فكرة-مجموعة-السبع-بشأن-وضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1068928071.html

"أسيان" لا تبحث دعم فكرة مجموعة السبع بشأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي

"أسيان" لا تبحث دعم فكرة مجموعة السبع بشأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي

أكد المدير التنفيذي لمركز الطاقة لدول "أسيان"، نوكي أوغويا أوتوما، اليوم الأربعاء، أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان" لا تبحث موضوع دعم فكرة مجموعة السبع بشأن... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T09:19+0000

2022-10-12T09:19+0000

2022-10-12T09:32+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوتوما، على هامش أسبوع الطاقة الروسي، معلقاً على مبادرة مجموعة السبع: "أولا- لا توجد أي دولة من دول أسيان تعتبر جزءاً من "مجموعة السبع"، نحن أعضاء في مجموعة العشرين، ونحن لا نبحث هذه المسألة على وجه التحديد (وضع سقف سعر من قبل مجموعة السبع على موارد الطاقة الروسية). نحن نتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، دون تمييز أي منها، لأن الطاقة ملك للجميع، ولا ينبغي أن يكون لها حدود، ومن دون الطاقة ستكون هناك مشاكل لدى الجميع".ووفقا له، فإن "أسيان" لا تبحث هذه المشكلة على وجه التحديد، ولا تطرح المسألة بطريقة "تدعم أو لا تدعم" أي جانب.وفي وقت سابق، أعلن مدير القسم الأسيوي الثالث بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، أن جميع دول "أسيان" تقريبًا، بدرجة أو بأخرى، مهتمة بزيادة واردات الهيدروكربونات من روسيا.وأشار إلى أن روسيا لديها خبرة غنية بالتعاون في مجال الطاقة مع عدد من دول "أسيان".هذا، وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، أعلنوا في 2 أيلول/ سبتمبر، عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.وأكد وزراء مالية مجموعة السبع، خطة لفرض سقف سعري على النفط الروسي، ودعوا جميع الدول للانضمام إلى المبادرة.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد بعد تحديد سقف لسعر شرائه.وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، قبل ذلك، إن هدف المفوضية الأوروبية هو وضع حد أقصى للسعر وفقًا للمواعيد النهائية المتفق عليها بموجب حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة، أي 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 للنفط الخام و 5 شباط/فبراير 2023 للمنتجات البترولية.

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