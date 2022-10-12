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https://sputnikarabic.ae/20221012/أكثر-السيارات-أمانا-شرطة-دبي-تشارك-بدورية-غياث-في-معرض-آيسنار-أبوظبي-2022-فيديو-1068955922.html
أكثر السيارات أمانا... شرطة دبي تشارك بدورية "غياث" في معرض "آيسنار أبوظبي 2022" (فيديو)
أكثر السيارات أمانا... شرطة دبي تشارك بدورية "غياث" في معرض "آيسنار أبوظبي 2022" (فيديو)
استعرضت شرطة دبي، اليوم الأربعاء، دورية "غياث" الذكية، إحدى أكثر السيارات الأمنية تطورا في العالم، وهي أولى سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في الإمارات. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T17:58+0000
2022-10-12T17:58+0000
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وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن القيادة العامة لشرطة دبي شاركت في فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022".وأكد العميد أحمد السعدي، عضو اللجنة العليا لمعرض "آيسنار أبوظبي 2022"، أهمية المشاركة في فعاليات المعرض بهدف الإطلاع على مجموعة بارزة من كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن الوطني والسيبراني.وأوضح السعدي أن شرطة دبي استعرضت دورية "غياث" الذكية، إحدى أكثر السيارات الأمنية تطورا حول العالم، وهي أولى سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في الدولة، مشيرا إلى أنها تمتلك مزايا وقدرات تلبي المتطلبات الأمنية لشرطة دبي، فهي تتيح الحفاظ على المكانة الريادية لأفضل معايير الدوريات الأمنية العالمية.ولم يكتف أحمد السعدي بذلك، بل أضاف أن شرطة دبي تشارك أيضا بالدورية الأمنية الكهربائية "هونتشي E-HS9"، والتي تقدم مختلف الخدمات لأفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، مع التعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.وتساهم الدورية الكهربائية في تعزيز التواجد الأمني لرجال شرطة دبي في الأماكن السياحية المهمة، منوها إلى أن سيارات "هونتشي E-HS9" تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومتطور.
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العالم العربي, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أكثر السيارات أمانا... شرطة دبي تشارك بدورية "غياث" في معرض "آيسنار أبوظبي 2022" (فيديو)

17:58 GMT 12.10.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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استعرضت شرطة دبي، اليوم الأربعاء، دورية "غياث" الذكية، إحدى أكثر السيارات الأمنية تطورا في العالم، وهي أولى سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في الإمارات.
وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن القيادة العامة لشرطة دبي شاركت في فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022".
وأكد العميد أحمد السعدي، عضو اللجنة العليا لمعرض "آيسنار أبوظبي 2022"، أهمية المشاركة في فعاليات المعرض بهدف الإطلاع على مجموعة بارزة من كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن الوطني والسيبراني.
وأوضح السعدي أن شرطة دبي استعرضت دورية "غياث" الذكية، إحدى أكثر السيارات الأمنية تطورا حول العالم، وهي أولى سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في الدولة، مشيرا إلى أنها تمتلك مزايا وقدرات تلبي المتطلبات الأمنية لشرطة دبي، فهي تتيح الحفاظ على المكانة الريادية لأفضل معايير الدوريات الأمنية العالمية.
ولم يكتف أحمد السعدي بذلك، بل أضاف أن شرطة دبي تشارك أيضا بالدورية الأمنية الكهربائية "هونتشي E-HS9"، والتي تقدم مختلف الخدمات لأفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، مع التعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.
وتساهم الدورية الكهربائية في تعزيز التواجد الأمني لرجال شرطة دبي في الأماكن السياحية المهمة، منوها إلى أن سيارات "هونتشي E-HS9" تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومتطور.
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